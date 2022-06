Fortuna Sittard heeft Dimitrios Siovas vrijdag langer aan zich gebonden. De 33-jarige Griek leek de club uit Limburg achter zich te laten na het aflopen van zijn contract. Ondertussen blijft Sparta Rotterdam zich roeren op de transfermarkt, heeft FC Utrecht doelman Maarten Paes verkocht en legde Vitesse aanvaller Thomas Buitink langer vast.

Siovas tekende in januari voor zes maanden en heeft zich nu ook voor de komende twee jaar aan Fortuna Sittard verbonden. De nieuwe overeenkomst komt als een verrassing, aangezien hoofdtrainer Sjors Ultee vlak na de succesvolle handhavingsmissie van de Limburgers liet optekenen dat hij Siovas waarschijnlijk niet vaak meer tegen het lijf zal lopen.

"Dit is fantastisch nieuws", zegt technisch manager Sjoerd Ars. "Dimitrios heeft in een kort tijdsbestek aangetoond een toevoeging te zijn voor de club en de Eredivisie. Hij neemt ervaring en rust mee, twee facetten die we komend seizoen nodig zullen hebben om als club de volgende stap te kunnen zetten."

Siovas speelde in de tweede seizoenshelft twaalf competitiewedstrijden voor Fortuna, dat zich ternauwernood handhaafde. De twintigvoudig international speelde eerder in eigen land en in Spanje. Fortuna Sittard baarde dinsdag al opzien door de Turkse topspits Burak Yilmaz vast te leggen.

Maarten Paes keert niet meer terug bij FC Utrecht. Maarten Paes keert niet meer terug bij FC Utrecht. Foto: Pro Shots

FC Utrecht neem afscheid van Paes

FC Utrecht neem definitief afscheid van Paes. De doelman, die in het afgelopen half jaar voor FC Dallas speelde, wordt definitief verkocht aan de Amerikaanse MLS-club.

De 24-jarige Paes werd in 2018 transfervrij overgenomen van NEC. Een jaar later werd hij de eerste keeper van de Domstedelingen, maar hij maakte geen onuitwisbare indruk onder de Utrechtse lat. In de afgelopen winterstop werd hij daarom verhuurd aan FC Dallas.

Ook Benaissa Benamar keert niet meer terug bij FC Utrecht. De verdediger maakt definitief de overstap naar FC Volendam, waar hij in het afgelopen half jaar al op huurbasis speelde. De 25-jarige Benamar werd vorig jaar overgenomen van Telstar, maar wist geen basisplaats te veroveren in Utrecht.

Jason Lokilo werd vrijdag gepresenteerd bij Sparta Rotterdam. Jason Lokilo werd vrijdag gepresenteerd bij Sparta Rotterdam. Foto: Pro Shots

Sparta Rotterdam blijft actief op transfermarkt

Sparta Rotterdam kondigde de komst van Jason Lokilo aan. De 23-jarige aanvaller komt over van de Poolse club Górnik Leczna en tekent voor twee seizoenen op Het Kasteel.

In een eerder stadium legden de Rotterdammers al Omar Rekik (gehuurd van Arsenal) en de Noren Tobias Lauritsen en Joshua Kitolano vast. De komst van de laatste twee spelers werd donderdagavond bekendgemaakt.

Verder staat Sparta Rotterdam op het punt om Koki Saito voor een jaar op huurbasis in te lijven, zo meldt Rijnmond. De twintigjarige middenvelder uit Japan staat sinds januari 2021 onder contract bij de Belgische club Lommel SK.

Ibrahim Dresevic laat sc Heerenveen na drie jaar achter zich. Ibrahim Dresevic laat sc Heerenveen na drie jaar achter zich. Foto: Pro Shots

Dresevic verruilt Heerenveen voor club van Pirlo

Bij sc Heerenveen gaat Ibrahim Dresevic vertrekken. De verdediger verkast naar de Turkse club Fatih Karagümrük, waar Andrea Pirlo onlangs werd aangesteld als trainer. Dresevic had een aflopend contract bij Heerenveen.

Dresevic werd in 2019 door de Friezen overgenomen van het Zweedse IF Elfsborg. De Kosovaars international speelde 102 officiële wedstrijden, waarin hij twee keer trefzeker was. Hij was afgelopen seizoen een vaste basisspeler.

Bij Heerenveen is Dresevic alweer de achtste speler die deze zomer vertrekt. De club, waar trainer Kees van Wonderen onlangs is begonnen, heeft pas twee nieuwe spelers gepresenteerd: doelman Andries Noppert en aanvaller Mats Köhlert.

Thomas Buitink (rechts) staat langer onder contract bij Vitesse. Thomas Buitink (rechts) staat langer onder contract bij Vitesse. Foto: Vitesse Media

Vitesse verlengt met Buitink

Buitink verlengde zijn contract bij Vitesse met twee jaar. De 22-jarige Nijkerker, die de jeugdopleiding van de Arnhemse Eredivisionist doorliep, ligt nu tot de zomer van 2025 vast.

Buitink kwam in 2009 op de Vitesse Voetbal Academie en tekende begin 2016 zijn eerste profcontract. Het officiële debuut volgde twee jaar later in een duel met Feyenoord. Hij heeft inmiddels 107 duels in de hoofdmacht gespeeld, waarin hij zestien keer scoorde. Tussendoor werd de aanvaller even verhuurd aan PEC Zwolle.

"Deze club voelt echt als mijn thuis. Ik loop hier al jaren rond, maar draag het geel-zwarte shirt nog steeds met evenveel trots", zegt Buitink. "Ik heb bij Vitesse bovendien een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Als voetballer, maar ook als mens. Ik ben ervan overtuigd dat ik hier nog verder kan groeien."

Eerder deze week verlengde Vitesse al het contract van verdediger Million Manhoef tot medio 2025.