De voetbalsters van FC Twente beginnen de lastige route naar de groepsfase van de Champions League met een wedstrijd tegen het Moldavische Agarista CSF Anenii Noi 2020. Ajax lootte vrijdag in de eerste ronde tegen het Zweedse Kristianstads DFF.

Kampioen FC Twente en nummer twee Ajax moeten twee rondes overleven om de groepsfase van de Champions League te bereiken.

In de eerste ronde, die op 18 en 21 augustus gespeeld wordt, zijn er vijftien minitoernooien met een halve finale en een finale. Alleen de vijftien winnaars van de finales gaan door naar de tweede ronde (20-21 september en 28-29 september). Daarin spelen 24 teams in een tweeluik om de laatste twaalf tickets voor de groepsfase.

Het geplaatste FC Twente werd in zijn halve finale van de eerste ronde gekoppeld aan Agarista CSF, de nummer twee van vorig seizoen in Moldavië. Bij winst wacht in de finale de winnaar van het duel tussen het Portugese Benfica en Hajvalia uit Kosovo.

Ajax speelt in zijn eerste duel tegen Kristianstad, de nummer drie van Zweden vorig seizoen. Het Deense Fortuna Hjørring en het Duitse Eintracht Frankfurt zijn de mogelijke tegenstanders in de eindstrijd.

De groepsfase van de Champions League begint op 19 oktober. Titelverdediger Olympique Lyon, FC Barcelona, VfL Wolfsburg en Chelsea zijn als enige teams rechtstreeks geplaatst. Vorig seizoen strandde FC Twente in de tweede voorronde tegen Benfica, terwijl PSV in de eerste voorronde verloor van Arsenal.