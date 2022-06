PSG-baas Nasser Al Khelaifi is vrijdag ook in hoger beroep door de Zwitserse justitie vrijgesproken van corruptie. Medeverdachte en voormalig FIFA-bestuurder Jérôme Valcke kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van elf maanden.

Het Zwitsers openbaar ministerie had beroep aangetekend nadat de rechter twee jaar geleden niet genoeg bewijs zag om Al Khelaifi en Valcke achter de tralies te zetten in de zaak, die ook wel 'FIFA-gate' wordt genoemd. De openbaar aanklager beschuldigde het tweetal van corruptie bij de verdeling van tv-rechten.

Valcke zou zich bij de verkoop van de uitzendrechten hebben verrijkt. Een deel van de rechten ging naar Al Khelaifi, die ook de topman van beIN Media Group is. In ruil daarvoor mocht Valcke een luxe villa van de Qatarees op het Italiaanse eiland Sardinië bewonen.

Het openbaar ministerie wilde dat het duo en ook een derde beklaagde in deze zaak, de Griekse zakenman Dinos Deris, alsnog de gevangenis in gingen. In het hoger beroep zag justitie echter geen reden om de eerdere uitspraken te wijzigen.

Marc Bonnant, de advocaat van Al-Khelaifi, spreekt van een rechtvaardig oordeel. "Na een onophoudelijke campagne van de aanklager is onze cliënt opnieuw volledig vrijgesproken. Het waren jaren van ongegronde aantijgingen en meedogenloze laster, waarmee nu al twee keer is afgerekend."

De straf van Valcke, voormalig rechterhand van Sepp Blatter bij de FIFA, bleef eveneens ongewijzigd. Hij kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van elf maanden en een boete, omdat hij misbruik zou hebben gemaakt van zijn positie bij de FIFA. Deris kreeg een voorwaardelijke celstraf van tien maanden.