Siemen Voet maakt een mooie transfer na de degradatie van PEC Zwolle. De 22-jarige verdediger heeft vrijdag een contract voor drie jaar getekend bij de Slowaakse kampioen Slovan Bratislava.

"Ik zie dit als een grote stap in mijn carrière", zegt Voet op de site van zijn nieuwe club. "Twee sportieve zaken trokken me aan: de kans om elk jaar voor de titel en Europees voetbal te spelen."

De Belg verhuisde een jaar geleden van Club Brugge naar PEC. In Zwolle kwam hij tot zeventien Eredivisie-wedstrijden, waarin hij niet scoorde.

Voet had bij PEC nog een verbintenis tot medio 2023, waardoor Slovan Bratislava een transfersom voor hem moet betalen. De clubs hebben niet bekendgemaakt hoe hoog dat bedrag is.

Slovan Bratislava is de succesvolste club van Slowakije. De winnaar van de Europacup II in 1969 is recordkampioen van de Slowaakse Super Liga met twaalf titels sinds de onafhankelijkheid van het land in 1993.

De ploeg van de ervaren trainer Vladimir Weiss speelt volgende maand in de eerste kwalificatieronde van de Champions League, waarin het Georgische Dinamo Batumi de tegenstander is.