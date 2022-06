Sparta Rotterdam heeft donderdag weer twee nieuwe spelers aangetrokken. De Noren Joshua Kitolano en Tobias Lauritsen komen beiden over van Odds BK uit eigen land.

De twintigjarige middenvelder Kitolano, die vorig jaar nog in beeld was bij Feyenoord, tekende een contract voor vier seizoenen op Het Kasteel. De vier jaar oudere spits Lauritsen zette zijn handtekening onder een verbintenis voor drie seizoenen, met een optie voor nog een jaar.

Kitolano is een Noors jeugdinternational, die op zestienjarige leeftijd debuteerde voor Odds BK en inmiddels meer dan honderd wedstrijden heeft gespeeld. Lauritsen is een vaste waarde bij de Noorse club, waarvoor hij dit seizoen vier doelpunten in elf wedstrijden maakte. De twee spelers maken de eerste seizoenshelft in Noorwegen af en sluiten eind juli aan bij Sparta.

"Dit zijn twee spelers die wij al langer in het vizier hadden", vertelt technisch directeur Gerard Nijkamp van Sparta. "Joshua is een speler met heel veel potentie, die niet voor niets bij veel clubs op het lijstje stond. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij al veel ervaring en is hij duidelijk klaar voor een volgende stap."

Met Lauritsen heeft Sparta volgens Nijkamp de spits gevonden die past bij de speelwijze van de ploeg. "Tobias is een speler die wij langere tijd gevolgd hebben en ons overtuigd heeft van zijn kwaliteiten, omdat hij als aanspeelpunt maar ook als doelpuntenmaker van waarde kan zijn voor Sparta. We wisten dat er ook in andere landen clubs waren die hem graag wilden overnemen, dus we zijn blij dat zijn keuze op Sparta gevallen is."

Sparta trok deze transferperiode al zes spelers aan. Eerder versterkten de Rotterdammers zich met Charles-Andreas Brym (FC Eindhoven), Mike Eerdhuijzen (FC Volendam), Youri Schoonderwaldt (ADO Den Haag), Nick Olij (NAC Breda), Arno Verschueren (Lommel SK) en Omar Rekik (Arsenal, huur).