Saint-Étienne begint het nieuwe seizoen met drie punten in mindering en moet zijn eerste vier thuiswedstrijden zonder publiek spelen. De recordkampioen van Frankrijk krijgt die straf van de Franse tuchtcommissie voor de chaos na de degradatie uit de Ligue 1.

Saint-Étienne degradeerde eind mei na achttien jaar uit de Ligue 1, waarna het helemaal misging in Stade Geoffroy-Guichard. Het veld werd massaal bestormd door woedende fans.

Saint-Étienne verloor in de return van de play-off om lijfsbehoud na penalty's van AJ Auxerre, nadat de wedstrijd na zowel reguliere speeltijd als verlenging in 1-1 was geëindigd.

Na de beslissende penalty liep het volledig uit de hand. Supporters bestormden het veld en gooiden vuurwerk en voorwerpen het publiek in. De spelers en stafleden vluchtten de catacomben in. Supportersrellen zijn al langer een thema in Frankrijk, waar het in de afgelopen jaren regelmatig misging in stadions.

Saint-Étienne is tienvoudig landskampioen en deelt het recordaantal landstitels met Paris Saint-Germain. De club werd in 1981 voor het laatst kampioen van Frankrijk.

Voor Saint-Étienne begint het nieuwe seizoen in de Ligue 2 op 30 juli met een uitwedstrijd tegen Dijon.