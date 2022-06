Feyenoord heeft donderdag Mats Wieffer gecontracteerd. De 22-jarige verdedigende middenvelder, afgelopen seizoen een van de smaakmakers van promovendus Excelsior, tekent een vierjarig contract in De Kuip.

"Ik had het gevoel dat ik klaar was voor een volgende stap en dan is het extra mooi dat een grote club als Feyenoord zich voor je meldt", aldus Wieffer op de site van zijn nieuwe werkgever.

"Ik hoefde er dus niet lang over na te denken of ik naar Feyenoord wilde. Nu ik hier ben ga ik er alles aan doen om te bewijzen dat ik hier ook hoor."

Wieffer, die afgelopen seizoen in 34 wedstrijden vier keer scoorde en vijf assists leverde, had bij Excelsior nog een eenjarig contract. Het is niet bekend welk bedrag er met de transfer gemoeid gaat.

Voor Feyenoord is Wieffer na Danilo de tweede nieuweling die deze zomer naar Rotterdam komt. Ook spelers als Mark Diemers en Róbert Bozeník keren terug in De Kuip, maar dat komt omdat hun verhuurperiodes zijn afgelopen.

Mats Wieffer speelt komend seizoen bij Feyenoord. Mats Wieffer speelt komend seizoen bij Feyenoord. Foto: Pro Shots

'We houden Mats al een tijdje in de gaten'

Technisch directeur Frank Arnesen is blij met de komst van Wieffer. "Mats is een jonge maar zeer solide middenvelder die we al een poosje in de gaten houden", aldus Arnesen.

"Hij heeft afgelopen seizoen in de Keuken Kampioen Divisie als een van de dragende spelers van Excelsior bewezen uit het juiste hout gesneden te zijn. Bij ons krijgt hij de tijd en ruimte om zich verder te ontwikkelen als voetballer zodat hij kan laten zien ook op dit niveau mee te kunnen. Dat vertrouwen hebben we zeker."

Feyenoord begint de Eredivisie op zondag 7 augustus met een uitwedstrijd tegen Vitesse. De ploeg van trainer Arne Slot eindigde afgelopen seizoen als derde en stelde daarmee een plaats in de Europa League veilig.