Vitesse heeft donderdag met de Haïtiaan Carlens Arcus de eerste nieuwe speler voor komend seizoen aangetrokken. De 25-jarige rechtsback komt transfervrij over van AJ Auxerre en tekent een contract voor drie seizoenen in Arnhem.

"We zijn verheugd dat Carlens na een aantal positieve gesprekken voor onze club gekozen heeft", vertelt technisch directeur Benjamin Schmedes.

"We hebben veel vertrouwen in hem. Carlens heeft de afgelopen jaren laten zien een van de betere vleugelverdedigers in de Ligue 2 te zijn. Hij heeft constant een hoog niveau gehaald en was een belangrijke schakel in het promotieseizoen van AJ Auxerre."

Arcus, die eerder ook uitkwam voor Troyes, Lille OSC en Cercle Brugge, eindigde met Auxerre op de derde plek in de Ligue 2. Daarna promoveerden hij en zijn team via de nacompetitie naar het hoogste niveau in Frankrijk. De 25-voudig international kwam in 31 wedstrijden één keer tot scoren en leverde vier assists.

Vitesse, dat in de Eredivisie op de zesde plaats eindigde, kan de komst van Arcus goed gebruiken. Tal van spelers vertrokken afgelopen seizoen in Arnhem. Onder anderen vaste krachten Danilho Doekhi (Union Berlin), Riechedly Bazoer en Eli Dasa (beiden transfervrij) gingen weg.