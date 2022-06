De Duitse voetbalbond DFB laat transgender en non-binaire personen in het amateurvoetbal voortaan zelf kiezen of ze voor een mannen- of vrouwenteam willen spelen. Of de voetballers als jongen of meisje zijn geboren, is niet langer leidend.

Non-binaire personen voelen zich niet specifiek man of vrouw. In Duitsland is het sinds 2018 mogelijk om bij persoonlijke identificatiedocumenten naast 'man' of 'vrouw' het vakje 'divers' aan te vinken.

"Omdat het sinds 2018 mogelijk is dat mensen zich als 'divers' inschrijven in de burgerlijke stand, is er een stijging van het aantal mensen met die status", aldus de DFB in een onderbouwing van haar besluit. "Dit treft ook mensen die voetballen, waardoor de behoefte aan duidelijke regels belangrijker werd." De DFB telt meer dan zeven miljoen geregistreerde leden en meer dan 24.000 voetbalclubs.

Er is in de sportwereld geen universele regel voor deelname van transgender of non-binaire atleten. Het internationaal olympisch comité (IOC) heeft daarom aan elke bond gevraagd hun eigen regels te maken.

Vorige week besloot de internationale zwembond FINA dat alleen jongens die voor hun twaalfde verjaardag hun transitie naar meisje hebben afgerond, bij de vrouwen mogen meedoen. Dat besluit werd genomen na advies te hebben ingewonnen bij experts op medisch en juridisch vlak.

Volgens de experts hebben jongens die pas na hun puberteit een transitie maken, een onevenredig groot voordeel als ze meedoen bij de vrouwen. Daarom wil de FINA voor hen een open categorie opzetten.