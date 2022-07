De KNVB heeft een Heracles Almelo-aanhanger een stadionverbod van drie jaar opgelegd, omdat hij op 30 april tijdens de derby FC Twente-speler Václav Cerný een klap heeft gegeven. De supporter wordt niet strafrechtelijk vervolgd.

In de laatste minuten van de Eredivisie-wedstrijd in Erve Asito ontstond vlak voor het vak met fanatieke Heracles-fans een opstootje tussen spelers van beide clubs. In het tumult kreeg Cerný een tik van de Heracles-supporter, die na de wedstrijd werd gearresteerd.

De Tsjechische aanvaller deed aangifte, maar het Openbaar Ministerie (OM) besloot af te zien van een strafzaak.

De KNVB bestraft de supporter wel. Het gaat om een zogeheten "eenvoudige mishandeling" en daar staat normaal gesproken een stadionverbod van achttien maanden op. Maar omdat het om mishandeling van een speler gaat, is de straf verdubbeld, vertelt een woordvoerder van de KNVB donderdag aan NU.nl.

Een boze Václav Cerný nadat hij een klap had gekregen van een Heracles-supporter. Een boze Václav Cerný nadat hij een klap had gekregen van een Heracles-supporter. Foto: Pro Shots

Heracles krijgt 15.000 euro boete

Naast de man die Cerný sloeg, hield de politie nog twee mensen aan. Zij zijn aangehouden voor onder meer het afsteken van vuurwerk. Bovendien werden er voorwerpen gegooid en betraden supporters het speelveld. Ook dat is bestraft door de KNVB. Heracles kreeg een boete van 15.000 euro.

Heracles wacht mogelijk meer sancties, want er lopen nog vooronderzoeken naar wanordelijkheden tijdens de thuiswedstrijden tegen Sparta Rotterdam (15 mei) en Excelsior (21 mei).

Heracles kende dramatische laatste weken van het seizoen, waarin de club als zestiende eindigde en in de play-offs degradeerde naar de Keuken Kampioen Divisie. Komend seizoen spelen de Almeloërs voor het eerst in zeventien jaar niet in de Eredivisie.