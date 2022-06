Het Nederlands elftal is donderdag opnieuw gestegen op de FIFA-ranglijst. Mede door de succesvolle Nations League-start staat Oranje op de achtste plek, de hoogste klassering sinds 2015.

Zeven jaar geleden stond Oranje nog vijfde, waarna Nederland op de wereldranglijst in een vrije val belandde. Het dieptepunt was een 36e plek in 2017, maar sindsdien is Nederland met een gestage opmars bezig. Bij de vorige bekendmaking van de lijst stond Nederland al tiende.

Nederland heeft de verdere opmars te danken aan de succesvolle Nations League-start. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal won afgelopen interlandperiode van Wales (1-2 en 3-2) en België (1-4) en speelde gelijk tegen Polen (2-2).

In september komt het Nederlands elftal opnieuw bij elkaar voor de laatste twee Nations League-wedstrijden tegen Polen (22 september) en België (25 september). In november reist de ploeg van Van Gaal af naar Qatar, waar op 21 november de openingswedstrijd tegen Senegal op het programma staat.

Frankrijk valt buiten top drie

Frankrijk beleefde in tegenstelling tot Oranje met twee nederlagen en twee remises een zeer teleurstellende start van de Nations League. Door de matige interlandperiode is de regerend wereldkampioen op de ranglijst gezakt naar de vierde plek.

Argentinië komt ten koste van Frankrijk de top drie binnen. De Argentijnen staan achter België en Brazilië, dat sinds eind maart de wereldranglijst aanvoert. Het is voor het eerst in bijna vijf jaar dat Brazilië en Argentinië samen op het podium staan.

Voor de FIFA-ranglijst gelden de resultaten van de nationale ploegen in de afgelopen vier jaar. Het aantal punten dat de FIFA na een wedstrijd aan een land toekent, is onder meer afhankelijk van het belang van het duel en de sterkte van een tegenstander.