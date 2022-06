PSV heeft donderdag de komst van Ki-Jana Hoever afgerond. De Eindhovense club voegt de verdediger van Wolverhampton Wanderers voor een jaar op huurbasis toe aan de selectie.

De twintigjarige Hoever keert met de huurtransfer terug naar Nederland, waar hij in de jeugdopleiding van Ajax speelde. Hij stapte op zestienjarige leeftijd over naar Liverpool, waar het niet tot een doorbraak kwam. Hij speelde nooit voor 'The Reds' in de Premier League.

Desondanks speelde Hoever zich bij de jeugdploeg van Liverpool wél in de kijker en ging hij twee jaar geleden voor zo'n 10 miljoen euro naar Wolverhampton.

Bij de 'Wolves' speelde Hoever tot dusver 25 wedstrijden in het eerste elftal, waarvan 20 in de Premier League. Hij kwam ook al vijf keer in actie voor Jong Oranje, dat zich onlangs plaatste voor het EK onder 21 in Roemenië en Georgië.

Koopoptie was onbespreekbaar voor Wolverhampton

PSV heeft geprobeerd Hoever definitief naar Eindhoven te halen, maar dat zat er volgens directeur voetbalzaken John de Jong niet in. "Een huur met koopoptie was voor Wolverhampton op dit moment onbespreekbaar. Zij hebben nog maar kort geleden een fikse transfersom voor Ki-Jana betaald."

"We wilden het risico tot wekenlange onderhandelingen niet lopen", vervolgt De Jong. "Daarom hebben we snel gehandeld. We huren Ki-Jana omdat we overtuigd zijn van zijn kwaliteiten en het van doorslaggevend belang vinden dat hij al vroeg in de voorbereiding aansluit."

Hoever is de derde nieuwkomer voor Ruud van Nistelrooij, die het stokje deze zomer overnam van de vertrokken Roger Schmidt. Eerder legden de Eindhovenaren doelmannen Boy Waterman en Walter Benítez vast.