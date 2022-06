Het medisch team dat Diego Maradona behandelde, moet zich verantwoorden in een rechtszaak. Een rechter in Buenos Aires keurde woensdag het verzoek daartoe van het Argentijnse openbaar ministerie goed.

De in totaal acht verdachten worden beschuldigd van dood door nalatigheid. Maradona overleed op 25 november 2020 op zestigjarige leeftijd in een woning ten noorden van Buenos Aires, een paar weken nadat hij een hersenoperatie had ondergaan.

Onder de verdachten bevinden zich Leopoldo Luque, de persoonlijke arts van Maradona, en psychiater Agustina Cosachov. Alle verdachten ontkennen zich schuldig te hebben gemaakt aan opzettelijke doodslag, zoals de aanklacht officieel luidt. Ze riskeren een gevangenisstraf van 25 jaar.

Tegen de beslissing van de rechter is nog beroep mogelijk. De rechtszaak kan daardoor waarschijnlijk pas eind 2023 of begin 2024 van start gaan. Volgens onderzoekers zijn er grove fouten gemaakt in de thuiszorg van de Argentijnse voetbalvedette. Maradona verkeerde in slechte gezondheid.

In de aanklacht wordt gesproken van "een opeenstapeling van crimineel relevant gedrag dat heeft geleid tot de trieste ondergang van Maradona". Meer dan tachtig getuigen hebben in het onderzoek al een verklaring afgelegd en de verwachting is dat ze dat tijdens de rechtszaak opnieuw zullen doen.