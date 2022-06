De Nederlandse clubs in het betaald voetbal moeten met ingang van het komend seizoen meer aandacht besteden aan de veiligheid van de stadions. De KNVB reageert hiermee op een aantal incidenten in de afgelopen jaren en op een oproep van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

Profclubs moeten voldoen aan een nieuwe handleiding voor een constructief veilig stadion. Verder komt er jaarlijks een verplichte opleidingsdag voor clubbestuurders in het kader van stadionveiligheid. Beide zaken zijn vanaf volgend seizoen verplicht en worden onderdeel van de licentie-eisen.

De besluiten zijn woensdag genomen tijdens de algemene vergadering betaald voetbal van de KNVB. Doel is de controle op de infrastructurele en organisatorische veiligheid van voetbalstadions verder aan te scherpen.

De nieuwe maatregelen zijn het gevolg van de schade in de afgelopen jaren bij de stadions van NEC, ADO Den Haag en AZ. Vorig jaar oktober stortte een deel van het uitvak van het Goffert Stadion van NEC in en afgelopen februari liep het Cars Jeans Stadion van ADO schade op door storm Eunice. AZ speelde in 2019 maanden niet in eigen stadion nadat een deel van het dak instortte.

KNVB reageert op dringend advies van OVV

De OVV schreef vorige week naar aanleiding van de incidenten bij AZ, ADO en NEC dat de KNVB clubs actiever moet wijzen op het belang van geregelde veiligheidschecks van de constructie van hun stadions.

Volgens de OVV speelt de KNVB als licentieverstrekker "een belangrijke rol om de constructieve veiligheid van stadions te waarborgen en voetbalclubs actief te vragen de veiligheid van de stadions periodiek te controleren".

De KNVB reageerde verbaasd op het advies van de OVV, omdat ze vindt dat de verantwoordelijkheid van de stadionveiligheid bij de overheid ligt. Nu komt de KNVB toch met aangescherpte maatregelen. Toch herhaalt de bond dat ze vindt dat een voetbalbond "niet over de benodigde professionele bouwtechnische kennis beschikt om de veiligheid van stadions te toetsen".

"Daarvoor heeft de sector betaald voetbal de overheid nodig. De KNVB heeft al eerder gepleit voor het Engelse model, waarbij een onafhankelijke gespecialiseerde partij de toetsing van de stadionveiligheid voor alle stadions voor zijn rekening neemt, en blijft het belang daarvan benadrukken."