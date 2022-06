Alfred Schreuder begint met torenhoge ambities aan zijn eerste seizoen als trainer van Ajax. De opvolger van Erik ten Hag vindt dat de lat niet hoog genoeg gelegd kan worden. Dat liet hij woensdag weten na officieel zijn handtekening te hebben gezet onder een tweejarig contract met een optie voor nog een seizoen.

"Je moet altijd de ambitie hebben om het hoogste na te streven", zegt de 49-jarige Barnevelder bij Ajax TV. "Het is een must om kampioen te worden. En we willen de Johan Cruijff Schaal winnen en de beker."

"Maar we moeten ook de ambitie hebben om een keer de Champions League te winnen. Ajax heeft het in het verleden ook gedaan en we waren er drie jaar geleden nog dichtbij", verwijst hij naar de nipte uitschakeling door Tottenham Hotspur in de halve finales van het seizoen 2018/2019.

Destijds was Schreuder als assistent van Ten Hag al werkzaam bij Ajax. Na periodes bij TSG Hoffenheim, FC Barcelona (assistent van Ronald Koeman) en Club Brugge werd vorige maand bekendgemaakt dat hij zou terugkeren naar Amsterdam.

Spannend vindt hij zijn eerste werkdagen niet. "Ik heb er alleen maar ongelofelijk veel zin in. Ik heb vertrouwen in hetgeen ik kan en in de mensen hier. Het is belangrijk om dat ook uit te stralen."

'Gaan niet alle spelers zomaar verkopen'

Met welke selectie Schreuder begin augustus aan het nieuwe seizoen begint, is nog de grote vraag. Topscorer Sébastien Haller vertrekt vrijwel zeker naar Borussia Dortmund, terwijl Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch onlangs de overstap naar Bayern München maakten.

"Dat hoort erbij", vindt Schreuder. "Het is juist wel mooi om te zien, daar zijn we ook Ajax voor. In het verleden is de club altijd krachtig genoeg geweest om daar weer talenten voor terug te halen. Ook Ten Hag moest telkens weer een nieuw team vormgeven."

Ook aan spelers als Antony en Lisandro Martínez wordt nog getrokken. "Maar we zullen echt niet iedereen zomaar verkopen", benadrukt Schreuder. "Er zijn echt wel spelers in deze selectie die we absoluut niet willen laten gaan."

Met welke mogelijke versterkingen Ajax zelf bezig is, wil Schreuder niet verklappen. Hij heeft daar wel dagelijks contact over met het technische duo Gerry Hamstra/Klaas-Jan Huntelaar. "Eisen heb ik niet, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we weer een goede selectie krijgen."