Enric Llansana maakt de overstap van Ajax naar Go Ahead Eagles. De 21-jarige jeugdinternational heeft in Deventer een contract voor drie seizoenen getekend. Bij ADO Den Haag vertrekt Ricardo Kishna deze zomer.

Llansana doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde afgelopen seizoen ruim 2.000 minuten voor het beloftenelftal in de Keuken Kampioen Divisie. Hij speelde geen officieel duel in het eerste elftal en gaf recent aan niet langer op het tweede niveau te willen spelen.

Een stap naar Go Ahead biedt uitkomst voor Llansana, die bij Jong Ajax door trainer John Heitinga vooral als centrale verdediger werd gebruikt. Het is onbekend welk bedrag Go Ahead voor Llansana betaalt. Hij had in Amsterdam nog een contract tot medio 2023.

In de ploeg van trainer René Hake richt Llansasa zich op de positie als middenvelder. "Daar heb ik in de jeugdopleiding van Ajax - voordat ik doorstroomde naar Jong Ajax - ook altijd gespeeld. Ik voel me ook meer middenvelder dan verdediger", aldus Llansana op de site van zijn nieuwe club.

Go Ahead Eagles is deze zomer zeer actief op de transfermarkt. Llansana is de achtste versterking voor het nieuwe seizoen. De club uit Deventer verwelkomde eerder onder anderen Bobby Adekanye (Lazio), Finn Stokkers (RKC Waalwijk) en Jahnoah Markelo (FC Twente).

Ricardo Kishna vertrekt na dit seizoen bij ADO Den Haag. Foto: Pro Shots

Kishna slaat aanbod van ADO af

De 27-jarige Kishna heeft ADO Den Haag laten weten niet in te gaan op een nieuwe aanbieding van de club. De aanvaller had eerder al gezegd ADO te verlaten, maar desondanks probeerde de club hem te verleiden tot een langer verblijf.

"Het was een mooi gebaar en ik heb er zeker over nagedacht", zegt de oud-speler van Ajax en Lazio tegen Omroep West. "Maar ik merk dat een buitenlands avontuur mij blijft trekken. Daarom vind ik het niet chique om ADO in de wachtkamer te laten wachten."

Kishna scoorde dit seizoen vier keer en gaf tien assists in de Keuken Kampioen Divisie. Het is nog onbekend waar de toekomst van de aanvaller ligt. "Er is interesse van club uit het buitenland, maar een keuze waar ik mijn carrière ga vervolgen heb ik nog niet gemaakt."