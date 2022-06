Sadio Mané verruilt Liverpool voor Bayern München, zo meldt de Duitse recordkampioen woensdag. De vleugelaanvaller tekent bij de Bundesliga-club een contract tot de zomer van 2025.

Bayern betaalt naar verluidt zo'n 40 miljoen euro voor de dertigjarige Mané, die bij Liverpool nog een contract tot medio 2023 had. De aanvaller speelde sinds 2016 voor Liverpool, dat hem destijds voor ruim 40 miljoen euro overnam van Southampton.

Op Anfield groeide Mané uit tot een van de beste aankopen uit de clubhistorie. In seizoen 2018/2019 won hij de Champions League met 'The Reds' en een jaar later was hij onderdeel van het team dat zich kroonde tot kampioen van Engeland. Mané speelde 269 duels voor Liverpool en scoorde daarin 120 keer.

Bayern wordt de vijfde profclub voor Mané. Naast Liverpool en Southampton speelde hij eerder voor het Franse FC Metz (2011-2012) en het Oostenrijkse Red Bull Salzburg (2012-2014).

"Ik ben blij om eindelijk in München te zijn. Ik voelde meteen dat deze grote club mij graag wilde hebben, dus voor mij waren er geen twijfels", aldus de Senegalese international, die op het WK in Qatar het Nederlands elftal treft.

In München treft Mané onder anderen oud-Ajacieden Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui. Het tweetal maakte deze zomer de overstap naar Bayern, dat zich afgelopen seizoen voor de 32e keer in de clubhistorie tot kampioen van Duitsland kroonde.