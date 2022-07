Ajax heeft de transfer van Sébastien Haller naar Borussia Dortmund woensdag bevestigd. Het was al langere tijd duidelijk dat de aanvaller voor minimaal 31 miljoen euro de overstap maakt naar de Bundesliga-club, maar om financiële redenen wachtte de regerend landskampioen tot juli met de officiële afronding.

Begin juli eindigde het boekjaar 2021/2022 en mede door de transfer van Ryan Gravenberch naar Bayern München schreef Ajax daarin zwarte cijfers. De transfer van Haller zorgt ervoor dat de club het boekjaar 2022/2023 met een flinke financiële buffer begint.

Het bedrag van 31 miljoen euro kan via bonussen oplopen tot 34,5 miljoen euro. Met de inkomsten van Haller krijgt Ajax ruimte voor de eventuele komst van Owen Wijndal, Steven Bergwijn en Brian Brobbey. Het drietal wordt al geruime tijd in verband gebracht met de Amsterdamse club.

Met de transfersom van meer dan 30 miljoen euro is Haller een van de duurste aankopen ooit van Dortmund. De Duitse club telde eerder vergelijkbare bedragen neer voor onder anderen Mats Hummels en Ousmane Dembélé.

Haller moet Haaland doen vergeten

Voor Haller, die van 2017 tot 2019 actief was voor Eintracht Frankfurt, betekent de transfer een terugkeer naar de Bundesliga. De Ivoriaan speelde zich bij Frankfurt met 33 goals in 77 duels in de kijker van West Ham United, dat in de zomer van 2019 zo'n 50 miljoen euro voor hem betaalde.

Zijn periode bij West Ham werd met veertien goals in ruim vijftig duels geen succes. Haller vertrok begin 2021 naar Ajax, dat een recordbedrag van 22,5 miljoen euro betaalde. Bij de Amsterdammers werd hij twee keer landskampioen en won hij één keer de beker.

Bij Dortmund moet Haller het vertrek van topspits Erling Haaland zien op te vangen. De Noor verruilde Dortmund deze zomer voor Manchester City. Bij de Bundesliga-club tekent Haller een contract tot de zomer van 2026.