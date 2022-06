Daryl Janmaat verruilt zijn voetballoopbaan voor een carrière als bestuurder. De 34-voudig international van Oranje is woensdag bij ADO Den Haag aangesteld als technisch manager.

De 32-jarige Janmaat begon zijn profcarrière in 2007 bij ADO en speelde vervolgens bij sc Heerenveen, Feyenoord, Newcastle United en Watford. In december 2020 keerde de rechterverdediger terug bij ADO, dat in dat seizoen degradeerde.

Janmaat kwam door blessures maar weinig aan spelen toe. ADO leek eind mei na één jaar terug te keren in de Eredivisie, maar Excelsior won de finale van de play-offs na strafschoppen.

"ADO Den Haag is echt mijn club en ik heb geen seconde spijt gehad van mijn terugkeer anderhalf jaar geleden. Ondanks dat ik nog een contract voor een jaar had, ben ik gaan twijfelen of ik wel door wilde gaan als voetballer", aldus Janmaat.

"Mijn ambitie is om in de voetbalwereld actief te blijven, maar dan wel in een andere rol. Toen ik de kans kreeg om deze functie te vervullen bij ADO Den Haag heb ik dan ook niet lang hoeven twijfelen."

Daryl Janmaat werd woensdag aangesteld als technisch manager van ADO Den Haag. Foto: ADO Den Haag/Angelo Blankespoor

Janmaat was vaste kracht op WK 2014

Janmaat maakte ook deel uit van de Oranjeselectie die in 2014 reikte tot de halve finales van het WK in Brazilië. De rechtsback had in alle groepswedstrijden een basisplaats en speelde ook in de halve finale tegen Argentinië, waarin de ploeg van bondscoach Louis van Gaal na penalty's werd uitgeschakeld.

In september 2018 speelde Janmaat zijn laatste interland: een Nations League-duel met Frankrijk. Hij zat daarna onder bondscoach Frank de Boer en onder bondscoach Van Gaal niet meer bij de selectie.