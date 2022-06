Sébastien Haller gaat Ajax deze zomer verruilen voor Borussia Dortmund, zo melden De Telegraaf en VI woensdag. De Duitse topclub is akkoord gegaan met een bedrag van 35 miljoen euro voor de spits, die een meerjarig contract gaat tekenen.

Ajax ontvangt naar verluidt een vaste transfersom van 31 miljoen euro voor de 28-jarige Haller. Dat bedrag zal door gegarandeerde bonussen oplopen tot 35 miljoen euro. Haller wordt naar verwachting donderdag medisch gekeurd.

Met het bedrag van 35 miljoen euro wordt Arkadiusz Milik van de zesde plek gestoten op de lijst met duurste uitgaande transfers van Ajax. Alleen Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech, Davinson Sánchez en Donny van de Beek verlieten de Amsterdamse club voor een hoger bedrag.

Voor Haller betekent de transfer naar Dortmund een terugkeer naar de Bundesliga. Hij verruilde FC Utrecht in 2017 voor Eintracht Frankfurt, waar hij in twee seizoenen 33 goals maakte in 77 wedstrijden.

De verwachtingen zijn hooggespannen. Haller moet het vertrek van topspits Erling Haaland zien op te vangen en wordt bovendien een van de duurste aankopen uit de clubgeschiedenis. Ousmane Dembélé heeft met 35 miljoen euro het record in handen.

Sébastien Haller werd afgelopen seizoen topscorer van Ajax in de Champions League.

Verkoop biedt Ajax ruimte voor Bergwijn

Haller stond in totaal anderhalf jaar onder contract bij Ajax, dat hem vorig jaar in januari voor 22,5 miljoen euro overnam van West Ham United. Met die transfersom werd hij de duurste Eredivisie-speler aller tijden. In zijn eerste seizoen won hij zowel de landstitel als de beker, maar kon hij zich door een administratieve fout niet in Europa laten zien.

Dit seizoen beleefde Haller met elf goals in de Champions League een topseizoen. Twee van de elf doelpunten maakte hij in de groepsfase tegen Borussia Dortmund. Daarnaast had hij met 21 competitiegoals een belangrijk aandeel in 36e landtitel van Ajax.

De verkoop van Haller biedt Ajax meer ruimte voor de komst van onder anderen Steven Bergwijn. Ajax is al langere tijd bezig met het binnenhalen van de aanvaller van Tottenham Hotspur. De oud-speler van PSV zou zo'n 25 miljoen euro moeten kosten.

Ajax heeft nog geen nieuwe spelers vastgelegd voor het nieuwe seizoen, waarin Alfred Schreuder als opvolger van Erik ten Hag voor de selectie staat. De recordkampioen zag met Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch twee belangrijke krachten vertrekken.