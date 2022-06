Paris Saint-Germain gaat geen grote naam als trainer aanstellen, zo heeft de Qatarese eigenaar Nasser Al Khelaifi dinsdag aangekondigd in een interview met Le Parisien. De club uit Parijs mikt op Nice-coach Christophe Galtier om af te rekenen met het poenerige imago.

"We zijn in gesprek, dat is geen geheim", zegt Al Khelaifi over de interesse van Paris Saint-Germain in Galtier, die in 2021 met Lille OSC kampioen werd ten koste van de club uit Parijs. "Ik hoop dat we een snel akkoord bereiken."

Hoewel PSG zijn vertrek nog altijd niet heeft aangekondigd, lijkt het een kwestie van tijd voordat de huidige coach Mauricio Pochettino wordt ontslagen. De Argentijn wordt verantwoordelijk voor het mislukte avontuur in de Champions League, waarin PSG in de achtste finales werd uitgeschakeld door Real Madrid.

De afgelopen weken werd Zinédine Zidane door Franse media in verband gebracht met een overstap naar PSG, maar volgens Al Khelaifi is de oud-coach van Real Madrid nooit in beeld geweest bij de Parijzenaars.

"Ik hou van Zidane. Hij was een geweldige speler en is een uitzonderlijke manager met drie Champions League-titels. Maar ik zal je zeggen: we hebben nooit met hem gesproken. Veel clubs en bonden zijn geïnteresseerd, maar wij maken een andere keuze. Wij kiezen voor een trainer die het beste past bij wat we willen neerzetten."

'Willen niet meer flitsend zijn'

De waarschijnlijke komst van Galtier is een trendbreuk bij PSG. Voorheen koos de club bijna altijd voor grote namen als trainer, zoals Carlo Ancelotti, Laurent Blanc en Unai Emery. Al Khelaifi stapt nu van zijn overtuiging af in de jacht op de eerste Champions League-titel in de geschiedenis. Hij ontsloeg vorige maand al technisch directeur Leonardo, voor wie Luís Campos in de plaats kwam.

"Dromen mag, maar we moeten realistisch zijn", aldus Al Khelaifi, die met de Qatar Sports Investments sinds de overname in 2011 meer dan 1 miljard euro in Paris Saint-Germain stopte. "Misschien moeten we onze slogan (dream bigger, red.) veranderen."

"We willen niet meer flitsend of bling bling zijn: de tijd van glitter en glamour is voorbij. We hebben de afgelopen elf jaar geweldige dingen gedaan, maar we moeten ons elk jaar afvragen hoe we vooruitgang kunnen boeken."

PSG sloeg vorige maand een grote slag met het langer vastleggen van Kylian Mbappé. De sterspeler leek lang op weg naar Real Madrid, maar verlengde zijn aflopende verbintenis in Parijs met drie jaar. Het nieuws werd bekendgemaakt nadat PSG voor de tiende keer in de geschiedenis kampioen van Frankrijk was geworden. Lionel Messi en Neymar zijn ook nog actief in de Franse hoofdstad.