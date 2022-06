Lineth Beerensteyn vertrekt na vijf jaar bij Bayern München. De aanvaller, die zich met de Oranjevrouwen momenteel voorbereidt op het EK van volgende maand in Engeland, stapt over naar Juventus.

Het is niet bekend voor hoeveel jaar Beerensteyn heeft getekend bij Juventus, waar ze de eerste Nederlandse vrouwelijke speler wordt. De rechtsbuiten beschikte over een aflopende verbintenis bij Bayern München.

De 25-jarige Beerensteyn stapte in 2017 over van FC Twente naar Bayern München, nadat ze eerder vier jaar voor ADO Den Haag had gespeeld. Bij de Duitse grootmacht had ze altijd een basisplaats, al maakte ze afgelopen seizoen minder minuten. Na drie keer als tweede te zijn geëindigd, pakte ze vorig jaar de landstitel met 'FC Hollywood'.

Internationaal was Bayern München minder succesvol: de club won nog nooit de Champions League. Dit seizoen werd Beerensteyn met Bayern uitgeschakeld in de kwartfinales. Vorig jaar en in 2019 bleef de viervoudig landskampioen steken in de halve finales.

"Ik ben heel trots dat ik deze stap naar Juventus maak", zegt Beerensteyn dinsdag in een reactie. "In deze fase van mijn carrière is het belangrijk om zo veel mogelijk te spelen en een belangrijke rol te hebben in het team. Juventus denkt dat ik op diverse posities van waarde kan zijn, daarom heb ik besloten om naar deze club te gaan."

Het vrouwenteam van Juventus is sinds de oprichting in 2017 bijzonder succesvol in Italië. De club uit Turijn won alle landstitels die er sindsdien te winnen waren. In de Champions League werd 'Juve' in de kwartfinales uitgeschakeld door Olympique Lyon.

Lineth Beerensteyn was vijf jaar actief bij Bayern München. Lineth Beerensteyn was vijf jaar actief bij Bayern München. Foto: Getty Images

Beerensteyn tweede transfer binnen Oranjevrouwen

Beerensteyn bereidt zich momenteel met de Oranjevrouwen voor op het EK, dat volgende maand van start gaat in Engeland. De aanvaller speelde 78 interlands voor Nederland, waarin ze elf keer trefzeker was.

Het is nog onduidelijk of Beerensteyn basisspeler is op het EK. De Haagse kreeg de laatste keren wel een basisplaats van bondscoach Mark Parsons, maar dat was bij afwezigheid van Daniëlle van de Donk. Laatstgenoemde is hersteld van een blessure en geselecteerd voor het EK.

Beerensteyn is de tweede Oranje-international die een transfer afrondt in de aanloop naar het EK. Eerder deed Lieke Martens (van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain) dat. Sterspeler Vivianne Miedema, die lange tijd in verband werd gebracht met een transfer, verlengde juist haar aflopende verbintenis bij Arsenal.

De Oranjevrouwen openen de groepsfase op 9 juli met een wedstrijd tegen Zweden, dat ook een favoriet voor de Europese titel is. Daarna volgen wedstrijden tegen Portugal (13 juli) en Zwitserland (17 juli). Portugal neemt de plaats in van Rusland, dat vanwege de inval in Oekraïne is uitgesloten van deelname.