NEC heeft dinsdag verrast met de komst van Oussama Tannane. De aanvaller, die jarenlang in Nederland actief was, wordt transfervrij overgenomen van het Turkse Göztepe SK. Daarnaast komt ook Pedro Marques over naar Nijmegen. Go Ahead Eagles haalde op zijn beurt Bobby Adekanye terug naar Nederland.

De 28-jarige Tannane verkaste in januari van dit jaar van NEC's aartsrivaal Vitesse naar Turkije. Zijn verblijf bij Göztepe SK draaide uit op een fiasco: mede door blessureleed speelde de elfvoudig Marokkaans international slechts vijf duels voor de club, die ook nog eens degradeerde uit de Turkse Süper Lig.

Tannane, die in Nederland eerder uitkwam voor SC Heerenveen, Heracles Almelo en FC Utrecht, tekent een tweejarig contract bij NEC. Hij sluit op 4 juli aan bij de ploeg van trainer Rogier Meijer, die woensdag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen begint.

"Als Tannane aan de bal komt, maakt de cornervlag een buiging", beweert technisch directeur Ted van Leeuwen in een lofzang op de site van NEC. "Een speler over wiens spel de deken van mystiek ligt, die een hang naar durf en esthetica belichaamt. Zijn moed en creativiteit maken Oussama Tannane het prototype van de crowdpleaser."

Ook Marques maakt de overstap naar NEC. De Portugese spits komt transfervrij over van Sporting CP en tekent voor drie jaar in Nijmegen, met een optie voor nog een jaar. De 24-jarige Marques speelde in 2020 al eens een half jaar voor FC Den Bosch. Marques en Tannane zijn de eerste twee zomerversterkingen van NEC.

"We hadden Pedro al langer op het oog", aldus Van Leeuwen. "Toen de afgelopen maand duidelijk werd dat we een kans hadden hem te contracteren, hebben we niet geaarzeld. Pedro kan op veel aanvallende posities terecht. Zoals de meeste Portugese aanvallers is hij technisch goed geschoold, een slimme speler met bovendien een neusje voor de goal."

Go Ahead pikt Adekanye op in Italië

Go Ahead Eagles haalde Adekanye terug naar de Eredivisie. De aanvaller heeft zich voor twee jaar verbonden aan de club uit Deventer en komt over van Lazio, waar hij zelden aan spelen toekwam. In het afgelopen half jaar speelde Adekanye op huurbasis voor FC Crotone op het tweede niveau van Italië. Een jaar daarvoor kwam hij tijdelijk een half jaar uit voor ADO Den Haag, waarmee hij degradeerde uit de Eredivisie.

Adekanye is blij met zijn transfer naar Go Ahead Eagles. "Ik wilde graag weer terug naar Nederland, naar mijn familie en vrienden", aldus de aanvaller, die dinsdag al meetrainde met de ploeg van trainer René Hake. "Toen Go Ahead Eagles zich meldde, hoefde ik daar geen twee keer over na te denken."

Technisch manager Paul Bosvelt is in zijn nopjes met de komst van Adekanye. "Bobby is een talentvolle, dynamische buitenspeler met snelheid en creativiteit, die de afgelopen jaren voor grote clubs en in grote competities heeft gespeeld. Voor Bobby is nu hét moment aangebroken om veel wedstrijden te gaan spelen en die kans krijgt hij op Eredivisieniveau bij Go Ahead Eagles."

Adekanye verkaste op twaalfjarige leeftijd van de jeugdopleiding van Ajax naar die van FC Barcelona, maar in Spanje bleef een doorbraak uit. Na een jaar op huurbasis in de jeugd van PSV en via het beloftenteam van Liverpool streek hij in 2019 neer bij Lazio. In drie jaar tijd kwam hij tot slechts vijftien duels voor de Serie A-club.

Voor Go Ahead Eagles is Adekanye alweer de zevende versterking voor het nieuwe seizoen. De club uit Deventer, die trainer Kees van Wonderen zag verkassen naar sc Heerenveen, verwelkomde eerder Finn Stokkers (RKC Waalwijk), Xander Blomme (Club Brugge), Rashaan Fernandes (Telstar), Jahnoah Markelo (FC Twente), Jeffrey de Lange (FC Twente) en José Fontán (RC Celta, huur).