Met Burak Yilmaz speelt er komend seizoen bij Fortuna Sittard een grote buitenlandse naam in de Eredivisie. Hij is niet de eerste. Deze acht topspelers doken (soms alleen nog op papier) eveneens onverwacht op in Nederland.

Helmut Rahn (1960-1963, SC Enschede)

Met Helmut Rahn haalt SC Enschede in 1960 de schepper van het 'wonder van Bern' binnen. Dankzij twee goals van de vleugelaanvaller krijgt West-Duitsland de gedoodverfde favoriet Hongarije op de knieën in de WK-finale van 1954: 3-2. Over die ene wedstrijd zijn boekenkasten vol geschreven, een sportsucces als het symbool van de Duitse wederopstanding na de Tweede Wereldoorlog.

Rahn is in die tijd de grote man bij Rot-Weiss Essen, de club die hij in 1959 verruilt voor 1. FC Köln. Een jaar nadien volgt de overstap naar SC Enschede, dat de aanvaller voor nog geen 100.000 gulden vastlegt. De club uit Enschede realiseert zich dat het smaakmakers van buiten de regio nodig heeft om de titelstrijd aan te kunnen gaan. Landskampioen wordt SC Enschede desondanks niet, hoewel Rahn in zijn drie seizoenen met in totaal 39 Eredivisie-goals aardig op schot is. Tot Lennart Thy hem afgelopen seizoen onttroont, is de in 2003 op 73-jarige leeftijd overleden legende zelfs de productiefste Duitser in de Eredivisie-historie.

Helmut Rahn in 1958 in actie met West-Duitsland tegen Frankrijk. Helmut Rahn in 1958 in actie met West-Duitsland tegen Frankrijk. Foto: Getty Images

Rodion Camataru (1990-1993, sc Heerenveen)

Hij is een van de beste spitsen van Roemenië, dat in de jaren tachtig tot de betere voetballanden van Europa behoort. Het levert Rodion Camataru in 1987 zelfs een nominatie op voor de Gouden Bal-verkiezing, de prijs voor de beste voetballer van Europa. Hij eindigt als 21e.

Drie jaar later duikt de dan 32-jarige Camaturu wonderwel op bij Heerenveen, dat de 75-voudig international (21 doelpunten) weet te verleiden tot een avontuur bij de - zeker in die jaren - bescheiden Friese club. Tot 1993 blijft Camataru Heerenveen trouw, ook al degradeert de ploeg in 1991 uit de Eredivisie. Hij groeit uit tot publiekslieveling, scoort 23 keer en zijn laatste wapenfeit is een rake kopbal in de met 6-2 verloren KNVB-bekerfinale tegen Ajax.

Rodion Camataru speelde drie jaar voor sc Heerenveen. Rodion Camataru speelde drie jaar voor sc Heerenveen. Foto: Pro Shots

Michael Laudrup (1997-1998, Ajax)

Begin jaren negentig staat Michael Laudrup te boek als een van de beste spelers ter wereld. Hij is bij FC Barcelona een van de sterren van het 'Dreamteam' van trainer Johan Cruijff, dat in 1992 de Europacup I wint. Ook met Juventus en aartsrivaal Real Madrid pakt de Deense spelmaker tal van prijzen, waarna hij in 1997 verrassend voor een jaar bij Ajax tekent.

Het zijn de nadagen van de 33-jarige Laudrup, maar onder landgenoot en trainer Morten Olsen is hij wel van grote waarde voor de Amsterdammers, die met overmacht kampioen worden en de KNVB-beker veroveren. Laudrup scoort elf keer in 21 Eredivisie-wedstrijden, waarna hij met Denemarken op het WK in Frankrijk de kwartfinales haalt en afzwaait.

Met elf doelpunten had Michael Laudrup juicht met ploeggenoten na een doelpunt tegen Willem II. Met elf doelpunten had Michael Laudrup juicht met ploeggenoten na een doelpunt tegen Willem II. Foto: ANP

Brian Laudrup (Ajax, 1999-2000)

Een jaar nadat zijn oudere broer is vertrokken, duikt ook Brian Laudrup op bij Ajax. De sierlijke Deense aanvaller, die in 1992 Europees kampioen wordt met zijn land, speelt begin jaren negentig bij Bayern München kort samen met Jan Wouters en die weet hem jaren later als trainer van de Amsterdammers binnen te halen.

De dan dertigjarige Laudrup heeft ervaring bij meer grote clubs, zoals AC Milan, Glasgow Rangers en Chelsea. Ajax is ook een grote naam, maar rond de eeuwwisseling ook een club in verval. De recordkampioen eindigt als vijfde in de Eredivisie, terwijl Laudrup in zijn 31 competitiewedstrijd nog geregeld zijn klasse toont. Hij scoort dertien keer, waarna hij in de zomer van 2000 zijn contract inlevert en stopt.

Brian Laudrup sluit net als zijn broer Michael zijn carrière af bij Ajax. Brian Laudrup sluit net als zijn broer Michael zijn carrière af bij Ajax. Foto: ANP

Samuel Kuffour (2008, Ajax)

Hij is rond de eeuwwisseling een van de beste verdedigers van Afrika en een belangrijke kracht achterin bij Bayern München. Hoogtepunt is de Champions League-winst met de Duitse club in 2001. Samuel Kuffour speelt daarna nog voor AS Roma en Livorno, waarna de Ghanees halverwege het seizoen 2007/2008 door Ajax wordt vastgelegd als opvolger van de gestopte Jaap Stam. Kuffour is op dat moment 31 jaar, maar op het veld lijkt hij veel ouder.

De vele Ghanese sportjournalisten, die achter hun nationale held aan naar Amsterdam zijn gereisd, zien Kuffour in een half seizoen slechts 34 minuten in actie komen, waarin hij een ongelukkige indruk maakt en geel pakt. Het blijken de laatste 34 minuten uit de carrière van Kuffour te zijn.

Samuel Kuffour bij Ajax geen schim meer van de topverdediger van Bayern München. Samuel Kuffour bij Ajax geen schim meer van de topverdediger van Bayern München. Foto: Pro Shots

Martin Ødegaard (2017-2019, sc Heerenveen en Vitesse)

Op zijn zestiende wordt Martin Ødegaard gezien als het grootste talent ter wereld. Hij heeft in januari 2015 de clubs voor het uitkiezen en het wordt misschien wel de grootste club van allemaal: Real Madrid. Een paar maanden later is de Noor tegen Getafe met zestien jaar en 157 dagen de jongste Real Madrid-debutant ooit in La Liga.

Ødegaard vervangt Cristiano Ronaldo, wat de symbolische geboorte had moeten zijn van een nieuwe Real-ster. Maar dat is het niet. Het blijkt de enige wedstrijd voor Real te zijn van Ødegaard, die steeds ongelukkiger wordt in Bernabéu. In de jacht op speeltijd wil de tienerster verhuurd worden en kiest hij in de winter van 2017 wonderwel voor Heerenveen. Daar ontwikkelt hij zich in de luwte, waarna hij bij Vitesse uitgroeit tot een van de smaakmakers in de Eredivisie. Zo komt Ødegaard, via nog een tussenstap bij Real Sociedad, in 2021 toch weer bij een grote club in een groot voetballand terecht. Het wordt Arsenal, waar hij in zijn eerste seizoen een vaste basisplaats verovert.

Martin Ødegaard speelt anderhalf seizoen voor Heerenveen en een jaar voor Vitesse. Martin Ødegaard speelt anderhalf seizoen voor Heerenveen en een jaar voor Vitesse. Foto: Pro Shots

Keisuke Honda (2019, Vitesse)

In september 2019 twittert Keisuke Honda dat hij dolgraag voor Manchester United zou spelen. Desnoods gratis. De Engelse recordkampioen laat de open sollicitatie onbeantwoord, waarna de op dat moment 33-jarige Japanner in november tekent bij Vitesse. Honda wordt binnengehaald op voorspraak van hoofdtrainer Leonid Slutsky, die de technicus eerder onder zijn hoede had bij CSKA Moskou.

Honda is een decennium daarvoor een absolute sensatie bij VVV-Venlo, maar als een Vitesse-icoon is hij niet bepaald de boeken ingegaan. De beoogd sterspeler maakt slechts in vier competitieduels zijn opwachting en kondigt vlak voor Kerst al zijn vertrek uit Arnhem aan. Op dat moment heeft Slutsky al de eer aan zichzelf gehouden en zijn contract ingeleverd. Sindsdien gaat Honda flitshuwelijken aan met achtereenvolgens Botafogo, Portimonense, Neftçi en Suduva. Langer houdt Honda het uit als bondscoach van Cambodja, een functie die de meervoudig WK-deelnemer al sinds 2018 uitoefent.

Keisuke Honda is een held bij VVV-Venlo, maar bij Vitesse maakt hij geen indruk. Keisuke Honda is een held bij VVV-Venlo, maar bij Vitesse maakt hij geen indruk. Foto: Getty Images

Mario Götze (2020-2022, PSV)

In 2020 krijgen de liefhebbers van transfernieuwtjes twee Deadline Days voor de prijs van één. Op 5 oktober gaat de markt in de meeste landen op slot, maar de Nederlandse clubs krijgen van de KNVB een dag extra de tijd om aankopen te doen. De zwaarbezette voetbalredacties kunnen na een dag zonder veel actie 's avonds opeens vol aan de bak: Mario Götze is in Eindhoven gesignaleerd. Al snel maakt PSV de transfer officieel.

Voor een voetballer die voorafgaand aan zijn transfer naar de Eredivisie met de nodige blessures kampt, speelt Götze opmerkelijk veel officiële duels voor PSV: 77 in twee seizoenen tijd. De ex-aanvaller van Borussia Dortmund en Bayern München maakt daarin achttien doelpunten. Waar Götze in de jaren rond zijn doorbraak vaak zelf de hoofdrol opeist met zijn dribbels en treffers, laat hij in Eindhoven vooral anderen beter spelen. Met een Johan Cruijff Schaal en KNVB-beker verfraait de wereldkampioen van 2014 afgelopen seizoen zijn palmares bij PSV, de club die hij verlaat voor Eintracht Frankfurt.