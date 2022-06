Mario Götze gaat PSV na twee seizoenen verlaten. De Duitse spelmaker maakt de overstap naar Eintracht Frankfurt, waar hij dinsdag een driejarig contract heeft ondertekend.

De dertigjarige Götze, die maandag bij PSV ontbrak op de eerste training van het seizoen, werd al dagen met een vertrek naar Eintracht Frankfurt in verband gebracht. Trainer Roger Schmidt wilde hem graag meenemen naar Benfica, maar zover kwam het niet.

Naar verluidt betaalt Frankfurt een gelimiteerde transfersom van 4 miljoen euro. Hij had in Eindhoven nog een contract tot medio 2024. De maker van het winnende doelpunt in de WK-finale van 2014 werd twee jaar geleden transfervrij van Borussia Dortmund naar PSV gehaald door Schmidt.

In zijn eerste seizoen had Götze nog veel last van blessureleed, maar afgelopen seizoen kwam hij in alle competities tot 52 wedstrijden. Daarin scoorde de aanvallende middenvelder twaalf keer en leverde hij elf assists.

Spelmaker Mario Götze speelde afgelopen seizoen liefst 52 wedstrijden voor PSV. Spelmaker Mario Götze speelde afgelopen seizoen liefst 52 wedstrijden voor PSV. Foto: Getty Images

'Er zijn zo veel redenen om dankjewel te zeggen'

Op zijn sociale media heeft Götze een uitgebreid dankwoord voor zijn medespelers, de supporters en technische staf van PSV geplaatst. "Er zijn zo veel redenen om dankjewel te zeggen", vertelt de 63-voudig international.

"Ik wil de hele club bedanken voor het hartelijke ontvangst dat ik hier heb gekregen. Ik heb hier met veel plezier gevoetbald en jullie hebben mij er allemaal aan herinnerd hoeveel ik van deze mooi sport hou. Bedankt aan mijn fans, mijn teamgenoten, Roger Schmidt en de hele technische staf. Ik heb veel van jullie geleerd."

Götze is al de zevende speler die deze zomer vertrekt bij PSV. Onder anderen Eran Zahavi (transfervrij), Ryan Thomas (transfervrij) en Yvon Mvogo (was gehuurd van RB Leipzig) hebben de club verlaten. De ploeg van de nieuwe trainer Ruud van Nistelrooij is maandag begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen.