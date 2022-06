Fortuna Sittard is blij en trots met de komst van Burak Yilmaz, die dinsdag werd vastgelegd door de Eredivisie-club. De Limburgers denken dat de 35-jarige Turkse spits komend seizoen van grote waarde gaat zijn voor de ploeg van trainer Sjors Ultee.

"Dit is een prachtige dag voor Fortuna Sittard, doordat we een speler met deze status weten vast te leggen", zegt technisch manager Sjoerd Ars in een eerste reactie op de transfer.

Yilmaz tekent een vijfjarig contract in Sittard, waarvan twee seizoenen als speler. De 77-voudig international staat te boek als een van de beste Turkse spitsen ooit en maakte vorig seizoen nog een hattrick in een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Oranje. Bij Lille OSC, waar hij deze zomer transfervrij vertrok, scoorde Yilmaz afgelopen seizoen maar vier keer, maar in de jaargang 2020/2021 was hij met zestien competitietreffers wel op schot voor de Franse club, die kampioen werd.

Ars ziet dat Yilmaz de motivatie om heeft om ook bij Fotuna iets moois neer te zetten. "Burak is ondanks zijn leeftijd nog enorm fit en gretig. We zijn er ook van overtuigd dat hij met zijn ervaring van meerwaarde gaat zijn voor ons, zowel op als buiten het veld."

'Het complete plaatje is enorm belangrijk'

Yilmaz heeft al een lange lange carrière achter de rug en speelde voor alle drie de grote Turkse clubs: Besiktas, Galatasaray en Fenerbahçe. Met 187 doelpunten staat hij vijfde op de eeuwige topscorerslijst van de Turkse Süper Lig.

Het is niet precies duidelijk hoe Fortuna Sittard bij Yilmaz is uitgekomen. De Eredivisie-club heeft met Isitan Gün sinds 2016 wel een Turkse eigenaar én voorzitter. Voor Yilmaz is het belangrijk dat Fortuna een plan voor hem heeft op de langere termijn. Het is de bedoeling dat hij na twee seizoenen bij Fortuna de eerste stappen zet in een trainerscarrière.

"Ik kijk enorm uit naar mijn tijd bij Fortuna Sittard", aldus Yilmaz. "Voor mij was het complete plaatje enorm belangrijk, iets wat ze mij in Sittard kunnen en willen bieden. Eerst gaat de focus op mijn periode als speler bij de club. De club is ambitieus en ik wil de komende seizoenen met mijn ervaring daaraan een bijdrage leveren."