Carlos Tévez gaat in zijn geboorteland Argentinië beginnen aan zijn trainersloopbaan. De voormalige speler van onder meer Manchester City, Manchester United en Juventus is dinsdag aangesteld als coach van CA Rosario Central.

Rosario Central is viervoudig landskampioen en geldt als een subtopper in Argentinië. Het is de grote rivaal van Newell's Old Boys, de andere club uit Rosario. Tévez, die volgens Argentijnse media drie van zijn broers in de technische staf gaat opnemen, tekent een driejarig contract bij de club.

De aanstelling van Tévez volgt nog geen drie weken na zijn afscheid als voetballer. De 76-voudig international kon het na het overlijden van zijn vader niet meer opbrengen om te gaan spelen. Hij was transfervrij na zijn vertrek bij de Argentijnse topclub Boca Juniors.

De 38-jarige Tévez zei afgelopen zomer na zijn vertrek bij de Argentijnse topclub dat hij nog jaren wilde doorgaan, maar daar kwam hij begin deze maand van terug. "Het was vorig jaar heel moeilijk om te voetballen, maar toen kon ik tenminste mijn vader zien. Ik ben gestopt omdat ik mijn grootste fan ben verloren."

Tévez begon zijn profcarrière in 2001 bij Boca Juniors en maakte later in Europa faam bij West Ham United, Manchester United, Manchester City en Juventus. In 2015 keerde hij terug bij Boca Juniors, om een jaar later nog bij het Chinese Shanghai Greenland Shenhua FC te spelen. Als clubvoetballer won hij 24 prijzen.