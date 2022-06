Fortuna Sittard heeft dinsdag voor een stunt op de transfermarkt gezorgd door Burak Yilmaz aan te trekken. De Turkse topspits tekent een vijfjarig contract in Sittard, waarvan twee seizoenen als speler.

De 36-jarige Yilmaz speelde onder meer bij de Turkse topclubs Fenerbahçe en Galatasaray en had vorig jaar met zestien competitiedoelpunten een groot aandeel in de Franse landstitel van Lille OSC. Bij die club mocht hij deze zomer transfervrij vertrekken nadat zijn contract was afgelopen.

Yilmaz speelde 77 interlands voor de Turkse nationale ploeg, waarin hij 31 keer trefzeker was. Drie daarvan maakte hij vorig jaar in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Oranje, die Turkije met 4-2 won. In de kwalificatie voor het EK 2016 scoorde hij zowel in Turkije als in Amsterdam tegen Nederland.

"Dit is een prachtige dag voor Fortuna Sittard", aldus technisch directeur Sjoerd Ars. "Dat we een speler met deze status weten vast te leggen... Burak is ondanks zijn leeftijd nog enorm fit en gretig. We zijn er ook van overtuigd dat hij met zijn ervaring van meerwaarde voor ons gaat zijn, zowel op als buiten het veld."

Yilmaz wil zich na zijn tweejarige verblijf als speler gaan richten op een trainerscarrière. "Ik kijk enorm uit naar mijn tijd bij Fortuna Sittard. Voor mij was het complete plaatje enorm belangrijk, iets wat ze mij in Sittard kunnen en willen bieden. Eerst gaat de focus op mijn periode als speler bij de club. De club is ambitieus en ik wil de komende seizoenen met mijn ervaring daarin een bijdrage leveren."

Het is niet precies duidelijk hoe Fortuna Sittard bij Yilmaz is uitgekomen. De Eredivisie-club heeft met Isitan Gün sinds 2016 een Turkse eigenaar én voorzitter. Hij bezit 85 procent van de aandelen bij de Limburgers.

Yilmaz maakte 255 doelpunten in clubcarrière

Yilmaz maakte twintig jaar geleden zijn profdebuut bij de Turkse club Antalyaspor, waarna hij voor een hele rits clubs in Turkije speelde: Besiktas, Manisaspor, Fenerbahçe, Eskisehirspor, Trabzonspor en Galatasaray.

In 2016 verhuisde Yilmaz voor het eerst naar een buitenlande club: hij maakte voor een transfersom van 8 miljoen euro de overstap naar de Chinese club Beijing Guoan. Na ruim een jaar keerde hij terug bij Trabzonspor en via Besiktas kwam hij in 2020 bij Lille OSC terecht.

Bij de Franse club bleek Yilmaz een voltreffer: in zijn debuutjaar leidde hij 'Les Dogues' met zestien competitiegoals naar de eerste landstitel in tien jaar tijd. Dat succes kon hij afgelopen seizoen niet herhalen: Yilmaz scoorde slechts vier keer en mocht gratis vertrekken uit Lille.

Yilmaz scoorde in zijn twintig jaar lange loopbaan liefst 255 keer in 520 wedstrijden. Bij het Turkse nationale team staat hij met 31 doelpunten tweede op de topscorerslijst aller tijden. Alleen Hakan Sükür (51 goals) scoorde vaker in het Turkse shirt.