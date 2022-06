Buitenlandse spelers die bij een Russische of Oekraïense club spelen en voor 30 juni geen transfer maken of hun contract laten ontbinden, mogen volgend seizoen transfervrij voor een andere club spelen. Dat heeft de FIFA dinsdag bekendgemaakt.

De voetbalbond besloot de in maart ingevoerde maatregel te verlengen, om spelers zo een kans te geven wedstrijden te blijven spelen. "Deze bepalingen geven spelers en coaches de mogelijkheid om te trainen, te spelen en een salaris te ontvangen. Oekraïense clubs worden beschermd en het vertrek van buitenlandse spelers en coaches uit Rusland wordt vergemakkelijkt", aldus de FIFA.

Nederlanders in dienst van Russische club zijn onder anderen Guus Til, Quincy Promes en Tonny Vilhena. In Oekraïne is slechts één Nederlander actief: voormalig ADO Den Haag-speler Hennos Asmelash.

Pontus Almqvist (van FK Rostov naar FC Utrecht) en Valentin Cojocaru (van SC Dnipro-1 naar Feyenoord) maakten afgelopen seizoen gebruik van de regeling en sloten het seizoen op huurbasis af in de Eredivisie.

De Oekraïense competitie werd vanwege de Russische invasie in februari stilgelegd. De Russische competitie werd wel afgemaakt. FC Zenit werd kampioen, maar mag komend seizoen niet uitkomen in de Champions League.