Trainer Mark van Bommel is blij met een technisch directeur als Marc Overmars bij zijn nieuwe club Royal Antwerp FC. De voormalig PSV'er werd door zijn voormalige ploeggenoot gevraagd om naar België te komen en is daar blij mee.

"Ik ken hem al lang. Toen ik debuteerde bij het Nederlands elftal stond hij op het veld. Hij was er ook bij mijn afscheidswedstrijd", zei de 45-jarige Van Bommel dinsdag tijdens zijn presentatie in Antwerpen.

"Marc is slim en denkt na over de dingen die hij doet. Hij wordt niet nerveus als het even niet loopt. We beginnen samen aan iets nieuws. Dat gaat met vallen en opstaan. We moeten niet in paniek raken."

Overmars vertrok begin dit jaar bij Ajax nadat hij zich voor een langere periode schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag jegens vrouwelijke collega's. "Natuurlijk hebben we het daarover gehad. Dat is bij Ajax gebeurd, het is ook privé", zei Van Bommel.

"Het is een aparte situatie. Maar daar moet je niet voor weglopen. Het is niet zo dat we niet meer kunnen samenwerken. Ik heb veel vertrouwen in Marc. Als je kijkt wat hij heeft gepresteerd. Daar is een club rijk van geworden."

Mark van Bommel tijdens zijn presentatie. Mark van Bommel tijdens zijn presentatie. Foto: ANP

'We willen naar de Champions League'

Royal Antwerp eindigde afgelopen seizoen als vierde in België, maar de ambities van eigenaar Paul Gheysens gaan veel verder. De Belg met een geschat vermogen van bijna 1 miljard euro wil dat Van Bommel zijn ploeg naar de eerste landstitel sinds 1957 gaat leiden.

"We zijn nog geen favoriet. Voor mij is Club Brugge dat nog. Maar de favoriet hoeft niet altijd te winnen", zei Van Bommel, die aan zijn derde klus als hoofdtrainer begint, over de kansen van zijn ploeg.

Van Bommel werd na 75 officiële wedstrijden ontslagen bij PSV. Bij VfL Wolfsburg moest hij al na dertien duels vertrekken. "Aan mijn relatie met de spelers heeft het nooit gelegen", zei de 79-voudig international van het Nederlands elftal.

"Natuurlijk kan ook ik me verbeteren als trainer. We hebben ambities. Met Vincent Janssen hebben we een nieuwe spits gevonden. Er zullen nog meer spelers komen. We spelen in de Conference League, maar willen naar de Champions League."