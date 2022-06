Mats Köhlert maakt transfervrij de overstap van Willem II naar sc Heerenveen. De 24-jarige vleugelspeler heeft in Friesland een contract voor drie jaar getekend.

Köhlert was bij Willem II een vaste waarde. Hij kwam in drie seizoenen tot 98 officiële wedstrijden, waarin hij negen keer scoorde. Afgelopen seizoen, waarin hij als verdediger en als aanvaller werd gebruikt, degradeerde de Duitser met de 'Tricolores' naar de Keuken Kampioen Divisie.

"Met Mats halen we een veelzijdige en dynamische speler in huis die op meerdere posities goed uit de voeten kan", zegt technisch manager Ferry de Haan van Heerenveen. "Hij is uit het juiste hout gesneden en beschikt over de kwaliteit en mentaliteit die passen bij sc Heerenveen."

Voor zijn tijd bij Willem II stond Köhlert onder contract bij Hamburger SV, de club waar hij de jeugdopleiding doorliep. De linkspoot speelde er drie wedstrijden in het eerste elftal, maar brak niet door.

Köhlert is de tweede zomeraanwinst voor Heerenveen. Eerder werd doelman Andries Noppert - eveneens transfervrij - overgenomen van Go Ahead Eagles.