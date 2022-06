PSV heeft dinsdag de komst van Walter Benítez afgerond. De 29-jarige keeper komt transfervrij over van OGC Nice en tekent voor drie jaar bij de 24-voudig landskampioen uit Eindhoven.

Ruud van Nistelrooij had de komst van Benítez maandag al aangekondigd op zijn eerste persconferentie als trainer van PSV. De oud-topspits vertelde toen dat alleen een medische keuring de overgang nog in de weg stond.

Benítez speelde de afgelopen zes jaar voor Nice. De Argentijn was er basisspeler en droeg in de laatste twee seizoenen een paar keer de aanvoerdersband. In totaal speelde hij 188 wedstrijden voor de club uit de Ligue 1.

"Onze scouting zag hem al op jonge leeftijd spelen in Argentinië en is hem blijven volgen toen hij naar Europa vertrok", zegt John de Jong, directeur voetbalzaken van PSV, over de komst van Benítez.

"Omdat we wisten dat zijn contract na dit seizoen afliep, hebben we de laatste maanden erg veel tijd en energie in zijn komst gestoken. Toen duidelijk was dat hij openstond voor een transfer naar PSV hebben we direct doorgepakt."

PSV heeft keeperstrio compleet

Bij PSV wordt Benítez een concurrent van Joël Drommel en Boy Waterman. Drommel verloor zijn basisplaats afgelopen seizoen aan de inmiddels vertrokken Yvon Mvogo en de maandag gepresenteerde Waterman wordt in principe derde keeper.

De 1,91 meter lange Benítez kijkt uit naar zijn avontuur in Eindhoven. "Na zes seizoenen in Frankrijk was ik toe aan verandering", aldus de voormalig jeugdinternational van Argentinië.

PSV belegt ter voorbereiding op het nieuwe seizoen onder meer een trainingskamp in Duitsland. De ploeg van trainer Van Nistelrooij begint het seizoen eind volgende maand officieel met de strijd om de Johan Cruijff Schaal.