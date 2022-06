Olympique Lyon krijgt na 35 jaar een nieuwe eigenaar, zo kondigt de zevenvoudig landskampioen aan in een statement. De club van trainer Peter Bosz komt komt grotendeels in handen van de Amerikaanse zakenman John Textor, die wil dat Lyon weer voor de landstitel en op termijn zelfs Europese prijzen gaat strijden.

Textor maakt deel uit van de investeringsgroep Eagle Football Holdings en heeft al een belang in Premier League-club Crystal Palace, het Braziliaanse Botafogo en het Belgische RWD Molenbeek. Hij wil met die clubs een sterk blok creëren om te kunnen concurreren met de Europese top.

De laatste landstitel van Lyon dateert van 2008 en afgelopen seizoen werd de ploeg van Bosz teleurstellend achtste. Lyon speelt daardoor komend seizoen niet in Europa, Terugkeren in een Europees toernooi is het korte termijn doet van Textor, die ook al verder kijkt. "Ik wil dat Lyon weer voor het kampioenschap gaat. En daarna voor Europese prijzen", liet hij optekenen.

Textor krijgt in totaal 66 procent van de aandelen in handen. Hij neemt de aandelen onder meer over van het bedrijf van Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas. De 73-jarige Aulas, die in 1987 aantrad bij Lyon, blijft wel voorzitter en krijgt een plek in het bestuur van Eagle Football Holdings.

In het statement van Lyon staat dat het tijd is voor een "nieuw tijdperk". Onder leiding van Aulas groeide Lyon uit tot een topclub in Frankrijk met als hoogtepunt zeven kampioenschappen op rij van 2002 tot 2008.

De laatste jaren kan Lyon niet meer concurreren met het kapitaalkrachtige Paris Saint-Germain, dat acht keer kampioen werd in de afgelopen tien jaar.