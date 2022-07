Slechts zes spelers vertrokken voor meer geld bij Ajax dan Sébastien Haller. De spits maakt voor minimaal 31 miljoen euro de overstap naar Borussia Dortmund en is de op een na duurste aankoop in de geschiedenis van de achtvoudig Duits landskampioen.

De duurste Ajax-verkopen zijn met afstand nog altijd Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt. Die maakten na het bereiken van de halve finales van de Champions League in het seizoen 2018/2019 voor ruim 80 miljoen euro de overstap naar respectievelijk FC Barcelona en Juventus.

Ook Hakim Ziyech (40 miljoen euro), Davinson Sánchez (40 miljoen euro) en Donny van de Beek (39 miljoen euro) leverden meer op dan Haller. Arek Milik vertrok in de zomer van 2016 voor een minimumbedrag van 32 miljoen euro naar Napoli. De vaste transfersom van Haller is lager dan die van Milik, maar kan door bonussen nog oplopen tot 34,5 miljoen euro.

Haller kwam in januari 2021 op voorspraak van Ajax-trainer Erik ten Hag voor 22,5 miljoen euro over van West Ham United en werd zo de duurste aankoop ooit van Ajax. Mogelijk wordt dat record deze zomer nog gebroken. De Amsterdamse club hoopt Steven Bergwijn over te nemen van Tottenham Hotspur en heeft daar naar verluidt 30 miljoen euro voor over.

De 28-jarige Haller speelde in anderhalf jaar 65 officiële wedstrijden voor Ajax, waarin hij 47 keer scoorde. Gemiddeld had Haller slechts 114 minuten nodig om een doelpunt te maken.

Opvallend waren zijn prestaties in de Champions League afgelopen seizoen. De Franse Ivoriaan scoorde elf keer in acht duels en eindigde achter Karim Benzema en Robert Lewandowski als derde op de topscorerslijst van het miljoenenbal.

Duurste uitgaande Ajax-transfers 1. Frenkie de Jong (86 miljoen euro) naar FC Barcelona

2. Matthijs de Ligt (85,5 miljoen euro) naar Juventus

3. Hakim Ziyech (40 miljoen euro) naar Chelsea

4. Davinson Sánchez (40 miljoen euro) naar Tottenham Hotspur

5. Donny van de Beek (39 miljoen euro) naar Manchester United

6. Arek Milik (32 miljoen euro) naar Napoli

7. Sébastien Haller (31 miljoen euro) naar Borussia Dortmund

8. Klaas-Jan Huntelaar (27 miljoen euro) naar Real Madrid

9. Wesley Sneijder (27 miljoen euro) naar Real Madrid

10. Davy Klaassen (27 miljoen euro) naar Everton

Sébastien Haller maakt namens Ajax een doelpunt in de Champions League-wedstrijd Benfica-Ajax. Sébastien Haller maakt namens Ajax een doelpunt in de Champions League-wedstrijd Benfica-Ajax. Foto: ANP

'Man van 116 miljoen euro' een van duurste Dortmund-aankopen

Overigens leverde Haller eerder in zijn carrière nóg meer op dan de 37 miljoen euro die Dortmund betaalt aan Ajax. In de zomer van 2019 telde West Ham United liefst 50 miljoen euro neer voor de spits, die destijds onder contract stond bij Eintracht Frankfurt.

Bij elkaar opgeteld werd er ruim 116 miljoen euro afgetikt voor de diensten van Haller. FC Utrecht haalde hem na een tip van oud-speler Didier Martel voor 750.000 euro op bij AJ Auxerre. Na 2,5 goede seizoenen in de Domstad vertrok Haller vervolgens voor 12 miljoen euro naar Eintracht Frankfurt.

Op de ranglijst van duurste aankopen van Dortmund staat Haller op de tweede plaats. De eerste plek wordt nog altijd bezet door Ousmane Dembélé, die in 2016 voor 35 miljoen euro overkwam van Stade Rennais.

Donyell Malen, die in 2021 voor 30 miljoen euro werd overgenomen van PSV, staat op de vierde plek. Die positie deelt hij met Karim Adeyemi en André Schürrle.

De bedragen in dit artikel zijn op basis van gegevens van TransferMarkt.