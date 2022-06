Ryan Giggs is maandag opgestapt als bondscoach van Wales. De voormalige speler van Manchester United houdt de eer aan zichzelf. Hij stond al langere tijd op non-actief na te zijn beschuldigd van mishandeling van zijn ex-vriendin en haar zus.

Gedurende de afwezigheid van Giggs, die alle beschuldigingen weerspreekt, slaagde Wales erin zich voor het eerst sinds 1958 te plaatsen voor een WK. De ploeg speelde onlangs nog in de Nations League tegen Nederland.

"Het was een eer om bondscoach van Wales te zijn", meldt Giggs in een verklaring. "Maar gezien de omstandigheden moet ik nu vertrekken. De huidige coach, de spelers, iedereen heeft het verdiend om zich zo optimaal mogelijk voor te bereiden op het WK. Met mij wordt dat moeilijk." Het toernooi wordt later dit jaar in Qatar gespeeld.

Giggs' ex-vriendin Kate Greville deed vorig jaar aangifte, omdat hij haar hardhandig uit een hotelkamer zou hebben gezet nadat ze de oud-voetballer ervan had beschuldigd te flirten met andere vrouwen. Ook zou hij haar een kopstoot hebben gegeven en haar jongere zus hebben aangevallen.

De Welshman speelde tussen 1991 en 2007 61 interlands voor Wales en maakte in die periode ook furore als linkermiddenvelder bij Manchester United, waarmee hij dertien keer landskampioen werd en tweemaal de Champions League veroverde.

De taken van Giggs worden sinds zijn vertrek bij Wales waargenomen door Robert Page.