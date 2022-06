David Neres heeft maandag zijn overstap naar Benfica afgerond. De oud-Ajacied gaat bij de Portugese recordkampioen samenwerken met voormalig PSV-trainer Roger Schmidt.

De 25-jarige Neres komt over van Shakhtar Donetsk en tekent een vijfjarig contract bij Benfica, waar Schmidt sinds deze zomer als trainer actief is. Het is de eerste grote zomerse versterking van de Portugese topclub sinds de aanstelling van de Duitse coach.

Het zat er al geruime tijd aan te komen dat Neres naar Benfica ging verkassen. Vlak na zijn overstap van Ajax naar Shakhtar Donetsk begon de Russische invasie van Oekraïne. De aanvaller had op dat moment nog geen duel voor zijn nieuwe club gespeeld en vluchtte uit het oorlogsgebied.

Een transfer naar Benfica biedt nu een oplossing voor Neres, die Ajax in het begin van het jaar nog zo'n 12 miljoen euro opleverde. De Braziliaan speelde van 2017 tot 2022 bij de Amsterdammers. In de laatste anderhalf jaar van Neres in de Eredivisie was Schmidt de trainer van PSV.

Benfica doet geen uitspraken over de transfersom. Volgens Portugese media maakt Benfica gebruik van een schuld die Shakhtar nog open had staan bij de Portugezen na de transfer van Pedrinho, die vorig jaar voor 18 miljoen euro de overstap maakte naar de kampioen van Oekraïne.

Schmidt verwelkomde eerder deze zomer Alexander Bah (Slavia Praag), Petar Musa (Boavista) en Mihailo Ristic (Montpellier) in Lissabon. Daartegenover stond het vertrek van sterspeler Darwin Núñez, die voor 75 miljoen euro naar Liverpool ging.