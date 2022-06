Vivianne Miedema, Sherida Spitse en Sari van Veenendaal hebben de gelijke beloning van de Oranjevrouwen met de mannen gevierd met taart. De drie streden als leden van de spelersraad al jaren voor eenzelfde basispremie als de mannen en kregen dat maandag voor elkaar.

"Dit is een speciale dag voor het vrouwenvoetbal", zegt Miedema maandagmiddag langs het trainingsveld. "Het is heel mooi om hier onderdeel van te zijn geweest en om hier nu zo te staan, zeker als je ziet waar we vandaan komen."

Als uithangbord van de Oranjevrouwen was Miedema de afgelopen jaren een van de voorvechters voor een gelijke behandeling tussen de mannen en vrouwen. Ze kreeg met Spitse en Van Veenendaal al veel voor elkaar: de vrouwen worden net als de mannen met chartervluchten vervoerd, hebben dezelfde kledingsponsors en verblijven in dezelfde dure hotels.

Volg nieuws over de Oranjevrouwen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Oranjevrouwen

Maandag volgde een nieuwe doorbraak: vanaf 1 juli krijgen de vrouwen dezelfde basispremie als de mannen tijdens hun verblijf bij het Nederlands elftal en krijgen ze evenveel geld uit commerciële activiteiten voor de KNVB. Het leidde tot blije taferelen bij Miedema, Spitse en Van Veenendaal.

"Dit is een van de redenen waarom ik in de spelersraad ben gestapt: ik wil kwaliteit op het veld, maar ook daarbuiten", aldus Miedema. "Vanochtend hebben we met de spelersraad een taartje gegeten. Vanavond hebben we nog een officiële bespreking en het officiële tekenmoment. Dat is zeker wel iets waar je als team bij stilstaat."

Vivianne Miedema licht na de maandagtraining namens de spelersraad de deal met de KNVB toe. Vivianne Miedema licht na de maandagtraining namens de spelersraad de deal met de KNVB toe. Foto: Getty Images

'Alleen focus op voetbal voor Eredivisie-spelers'

Volgens Miedema heeft de gelijke beloning niet alleen een symbolische betekenis. Ze ziet het ook als een grote financiële impuls voor het vrouwenvoetbal, met name voor de spelers in de Eredivisie, die niet zo'n hoog salaris ontvangen als zijzelf. De spits van Arsenal is na haar recente contractverlenging de best verdienende vrouwelijke speler in Engeland.

"Wij hebben in Engeland geen klagen, maar voor anderen is het moeilijk om zich alleen te kunnen focussen op voetbal", aldus Miedema. "Nu hoef je je bij het Nederlands elftal alleen te focussen op het voetbal en kan je verder. Dit gaat ons heel erg helpen."

Hoewel de KNVB geen uitspraken doet over de hoogte van de bedragen, gaat het volgens Miedema om "heel veel geld". "En daar mogen we heel trots op zijn. We hebben hier heel hard voor gewerkt. Het zijn geen miljoenen en tonnen, dat weten we ook. Maar het is wel iets waar we heel blij mee mogen zijn."

Miedema heeft dat vooral de jonge spelers duidelijk gemaakt. "Van: weet je, dit is niet normaal, dit is fucking vet. Andere landen doen dit niet, wij lopen hierin voorop. Dat besef is er direct. Het is wel leuk om te zien wat dit met de groep doet. Voor een jonkie en voor iemand die er al zestien jaar zit, zoals Sherida, is dit heel speciaal."

Vivianne Miedema is al jarenlang betrokken bij de onderhandelingen met de KNVB. Vivianne Miedema is al jarenlang betrokken bij de onderhandelingen met de KNVB. Foto: Getty Images

'Amerikaanse model niet realistisch'

Tijdens de onderhandelingen met de KNVB is ook het Amerikaanse model ter sprake gekomen: in de Verenigde Staten krijgen de vrouwelijke internationals ook een even hoge toernooipremie als de mannen. In de deal van maandag heeft de KNVB alleen de basispremie en de inkomsten uit commerciële activiteiten gelijkgetrokken.

KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee, die binnen de bond verantwoordelijk is voor het vrouwenvoetbal, liet tijdens de gesprekken met de spelers het immense verschil zien tussen het prijzengeld bij mannen- en vrouwentoernooien. Het was voor de spelers reden genoeg om daarvan af te zien.

Miedema: "En in Amerika is het vrouwenvoetbal groter dan het mannenvoetbal: zij hebben als team veel meer inkomsten dan de mannen. Dat is een heel andere situatie dan waar wij in zitten. Natuurlijk hoop je ooit op dat punt te komen, maar dat is op dit moment niet realistisch."