De KNVB maakte maandag bekend dat de basispremies van de Oranjevrouwen vanaf 1 juli worden gelijkgetrokken met de mannen. Wat houdt deze "historische stap" voor het Nederlandse vrouwenvoetbal precies in?

De KNVB betaalt elke international dagelijks een premie voor hun aanwezigheid bij de nationale ploeg. In Zeist staat die vergoeding ook wel bekend als de oranjepremie. Sinds mensenheugenis kregen de mannen een veel hogere vergoeding dan de vrouwen als ze met de nationale ploeg op stap waren tijdens een groot toernooi, zoals een EK of een WK.

Daarnaast geeft de KNVB internationals een vergoeding voor de commerciële activiteiten die ze uitvoeren voor de grote sponsoren van de bond. Bekende voorbeelden zijn spelers die verschijnen in commercials van grote supermarktketens in de aanloop naar een EK of WK. Ook krijgen internationals een vergoeding voor het gebruik van de naam- en portretrechten en de inzet bij foto- en videosessies.

De KNVB sprak in 2019 al de wens uit beide vergoedingen voor de vrouwen gelijk te trekken met die van de mannen. Drie jaar na dato is dat een feit: Vivianne Miedema krijgt bij de bond nu dezelfde dagvergoeding als Memphis Depay. Volgens directeur Jan Dirk van der Zee, die binnen de KNVB verantwoordelijk is voor het vrouwenvoetbal, wijkt het "0,0 euro" met elkaar af, zei hij maandagmiddag na de training van de Oranjevrouwen.

De inkomsten uit de commerciële activiteiten van de mannelijke en vrouwelijke internationals worden vanaf 1 juli op één hoop gegooid. De KNVB verdeelt het geld vervolgens evenredig over alle spelers. De spelersraad van de mannenploeg hebben volgens Van der Zee onlangs groen licht gegeven voor deze gelijke beloning.

Dat de basispremie van de Oranjevrouwen gelijk is getrokken met de mannen, wil niet zeggen dat Miedema evenveel zoveel geld overhoudt aan een interlandperiode bij het Nederlands elftal als Memphis. Het prijzengeld van EK's en WK's en de inkomsten uit televisierechten zijn buiten deze deal gehouden. Dat zijn juist de bedragen die het grote verschil maken.

Op het EK vrouwenvoetbal in Engeland, dat volgende maand van start gaat, deelt de UEFA 16 miljoen euro aan prijzengeld uit. Dat bedrag is weliswaar verdubbeld ten opzichte van het vorige EK in 2017, maar steekt nog schril af bij het prijzengeld op het EK mannenvoetbal van vorig jaar: 371 miljoen euro. Alleen Europees kampioen Italië ontving 34 miljoen euro. De UEFA en FIFA verdienen eenmaal veel meer aan mannentoernooien.

De KNVB heeft niet de financiële ruimte om de toernooipremie voor de vrouwen gelijk te trekken met de mannen. Daarom roept de bond de UEFA en FIFA op om deze kloof te dichten. "Ik had de premies altijd gelijk gehouden als ik de baas van de FIFA zou zijn", aldus Van der Zee. "Zoals ze dat ook in het tennis doen."

"De toernooipremies zijn weliswaar verhoogd, maar wij vinden dat dit nog onvoldoende is. De UEFA en FIFA vinden zelf dat ze een goede stap hebben gezet, dat is ook wel zo. Maar een verdubbeling van niks is nog steeds geen groot bedrag."

In de Verenigde Staten krijgen de vrouwen wél dezelfde wedstrijd- en toernooipremies als de mannen. Dit model is wel ter sprake gekomen tijdens de gesprekken van de spelersraad van de Oranjevrouwen met de directie van de KNVB, maar is vrij snel van tafel geveegd.

Volgens Van der Zee is een totale gelijkheid vanwege de grote bedragen niet realistisch. Ook vindt hij de Amerikaanse voetbalsituatie onvergelijkbaar met die van de Nederlandse. "In Amerika kunnen ze tien Amerikaanse vrouwen opnoemen, maar geen tien Amerikaanse mannen. Dus dat is een heel andere wereld."

De KNVB doet geen uitspraken over de hoogte van de bedragen. Volgens Miedema, die als lid van de spelersraad betrokken was bij de onderhandelingen met de bond, gaat om "heel veel geld" in de wereld van het vrouwenvoetbal. "Het zijn geen miljoenen en tonnen, dat weten we ook. Maar het is wel iets waar we heel blij mee mogen zijn."

Van der Zee: "Ik kan me nog herinneren dat Daniëlle van de Donk na afloop van de gewonnen EK-finale zei dat ze op vakantie naar Vlieland kon met het bedrag dat ze kreeg. We zijn nu vijf jaar verder en die tijd is nu geweest. Waar ze nu wel naartoe kan? Dat ga ik niet zeggen. Maar het is een veelvoud ervan."