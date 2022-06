PSV gaat op korte termijn een nieuwe doelman aantrekken. De Argentijn Walter Benítez is maandag medisch gekeurd in Eindhoven en moet de nieuwe eerste doelman van de Brabantse club worden. Mario Götze krijgt van PSV de ruimte om een transfer af te ronden.

"Walter Benítez wordt op dit moment gekeurd. Hopelijk kunnen we daar op heel korte termijn groen licht voor krijgen. Hij is hier en dat is fantastisch", vertelde Ruud van Nistelrooij maandag op zijn eerste persconferentie als coach van PSV.

Volgens Van Nistelrooij wordt de 29-jarige Benítez, die transfervrij overkomt van OGC Nice, binnengehaald als eerste doelman. Dat betekent dat Joël Drommel, die aan het eind van de afgelopen voetbaljaargang zijn basisplek verloor aan de gehuurde Yvon Mvogo, ook komend seizoen genoegen moet nemen met een reserverol.

"Ik heb met Joël gesproken", vervolgde de zeventigvoudig international van Oranje. "Hij is een grote aankoop en we schrijven hem absoluut niet af. Hij is alleen nu nog niet daar waar we hem graag zien als absolute nummer één. Dat snapt hij zelf ook. En met zijn leeftijd is dat iets waar je naartoe kan werken."

Benítez miste in de voorbije twee seizoenen slechts twee competitiewedstrijden bij OGC Nice. Voor zijn transfer naar de Franse club in 2016 was hij actief voor Quilmes in zijn geboorteland Argentinië.

Ruud van Nistelrooij gaf maandag zijn eerste training als coach van PSV. Ruud van Nistelrooij gaf maandag zijn eerste training als coach van PSV. Foto: Pro Shots

PSV geeft Götze ruimte voor transfer

Götze, die ontbrak op de eerste training van het seizoen, wordt al dagen met een vertrek naar Eintracht Frankfurt in verband gebracht. Trainer Roger Schmidt wilde hem graag meenemen naar Benfica, maar zover kwam het niet. Naar verluidt betaalt Frankfurt een gelimiteerde transfersom van 4 miljoen euro.

De dertigjarige Götze, maker van het winnende doelpunt in de WK-finale van 2014, werd twee jaar geleden door Schmidt transfervrij van Borussia Dortmund naar PSV gehaald. In zijn eerste seizoen had hij veel last van blessureleed, maar afgelopen seizoen kwam hij in alle competities tot 52 wedstrijden. Daarin scoorde de spelmaker twaalf keer en leverde hij elf assists.

PSV meldt ook dat Maxi Romero en Vincent Müller mogen vertrekken. Zij ontbraken maandag eveneens op de training. Internationals Jordan Teze, Cody Gakpo, Érick Gutiérrez, Ritsu Doan en Ibrahim Sangaré vieren na interlandverplichtingen nog vakantie.

Zij melden zich onder voorbehoud op 4 juli weer bij PSV. Olivier Boscagli, Phillipp Mwene, Carlos Vinícius, André Ramalho en Mauro Júnior zijn nog geblesseerd.

Mario Götze staat voor een vertrek bij PSV. Mario Götze staat voor een vertrek bij PSV. Foto: Pro Shots

PSV haalde eerder op de dag al keeper Waterman

Eerder op de dag werd de komst van Boy Waterman aangekondigd. De 38-jarige doelman wordt volgens Van Nistelrooij achter Benítez en Drommel de derde keeper van de Eindhovenaren.

"Uit gesprekken met de selectie bleek dat de prioriteiten voor potentiële aankopen op doel lagen", lichtte Van Nistelrooij toe. "En dan ging het niet alleen over de eerste doelman, maar ook om de plekken daarachter. We zijn blij dat we meteen konden toeslaan."

PSV werkte maandag de eerste training voor het nieuwe seizoen af. Dat gebeurde voor het eerst onder Van Nistelrooij. De voormalig topspits volgde de naar Benfica vertrokken Schmidt op.