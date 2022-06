De vriendschappelijke wedstrijd tussen KAA Gent en Ajax op zaterdag 9 juli is afgelast. De burgemeester van Gent en de Belgische veiligheidsdiensten vrezen voor rellen tussen Ajax-fans en de Belgische supporters.

"De risico's waren volgens hen te groot. De kans dat de harde kern van Ajax hier de confrontatie zou opzoeken met Gentse en andere voetbalsupporters, was reëel", zegt burgemeester Mathias De Clercq maandag tegen de Belgische krant Het Laatste Nieuws.

KAA Gent is teleurgesteld door het besluit. "Natuurlijk vinden we dit erg jammer", laat woordvoerder Tom Vandenbulcke weten. "Maar we hebben ook begrip voor het standpunt van de politie en onze stad."

"Aan een wedstrijd tegen Ajax zijn risico’s verbonden, zelfs als we die zonder supporters van Ajax zouden spelen. De Amsterdamse politie liet ons weten dat er dan nog steeds een kans is dat die harde kern afreist naar Gent. En veiligheid gaat boven alles."

De nieuwe tegenstander van KAA Gent is de Deense bekerwinnaar FC Midtjylland. "Dat klink veel minder sexy en groots dan Ajax, maar sportief gezien is het ook wel een zeer te respecteren tegenstander", aldus de woordvoerder van Gent.

Het is nog onbekend wie de nieuwe tegenstander van Ajax wordt. De Amsterdamse club werkt woensdag zijn eerste training af onder de nieuwe coach Alfred Schreuder. De eerste oefenwedstrijd is op dinsdag 28 juni tegen het Duitse SV Meppen.