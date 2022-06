Ruud van Nistelrooij was geen trainer van PSV geworden als de club deze zomer beleidsmatig geen wijzigingen had doorgevoerd. Volgens de trainer is vooral de komst van algemeen directeur Marcel Brands cruciaal geweest bij zijn keuze.

"Ik mag hoofdtrainer zijn van het nieuwe project, maar het is gestart met de komst van Marcel als algemeen directeur", legde Van Nistelrooij maandag uit. "Toen zijn de kaarten anders komen te liggen en kreeg ik sterk het gevoel dat ik deel uit wilde maken van deze nieuwe start."

Van Nistelrooij liet in februari in eerste instantie nog weten dat hij coach van Jong PSV wilde blijven. De oud-spits van de Eindhovenaren zei destijds dat hij zijn trainerscarrière rustig wilde opbouwen en dat hij het te vroeg vond om al bij het eerste elftal van PSV voor de groep te staan.

"Maar als je weet dat Brands als vervanger van Toon Gerbrands komt, dan weet je dat er een andere koers gevaren kan worden. Natuurlijk wordt niet alles ondersteboven gehaald, maar ik vind wel dat er andere accenten worden gelegd. Ook wat betreft mijn rol binnen de club."

Inhoudelijk wilde Van Nistelrooij niet ingaan op die veranderingen. "Dan krijgen we meteen dat er wordt gewezen naar wat de voorganger wel of niet deed. Daar zit het hem niet in. Maar zonder de wijzigingen binnen de organisatie had ik hier niet gezeten."

PSV begon maandag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. PSV begon maandag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Foto: ANP

Van Nistelrooij wil alle nationale prijzen winnen

Van Nistelrooij stond maandag voor het eerst op het trainingsveld met de selectie van PSV. Een groot aantal vaste krachten ontbrak nog, maar keeper Boy Waterman stond wél voor het eerst op het trainingsveld. Daarnaast maakte de coach de komst van de Argentijnse doelman Walter Benítez bekend.

"Uit de analyse van de selectie die we hebben gemaakt kwamen twee dingen heel duidelijk naar voren: de prioriteiten bij het doen van aankopen liggen bij de keepers en in de spits", zei Van Nistelrooij, die nog weinig kon zeggen over een mogelijk vertrek van Cody Gakpo of Ibrahim Sangaré.

Het wel of niet aanblijven van de belangrijke spelers is volgens Van Nistelrooij niet bepalend voor de doelstelling. "Bij PSV hoort de doelstelling dat je nationaal voor alle prijzen gaat. Dat vind ik gewoon. Ik vind het geloof dat je het kan behalen heel belangrijk. En dat geloof is er."

Van Nistelrooij, die onder anderen geassisteerd wordt door Fred Rutten, begint het nieuwe seizoen op zaterdag 30 juli met de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax. In de week daarop wacht midweeks direct een flinke uitdaging voor de trainer. Dan begint PSV aan de derde voorronde van de Champions League.