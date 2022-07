Na een korte zomerstop zijn vrijwel alle Eredivisie-clubs weer begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Een overzicht van de oefenduels die door de clubs bevestigd zijn.

Ajax

28 juni: Ajax-SV Meppen 3-0

2 juli: Ajax-SC Paderborn 2-5

9 juli: Ajax-NK Lokomotiva Zagreb 3-0

15 juli: Ajax-KAS Eupen

19 juli: Red Bull Salzburg-Ajax

23 juli: Eintracht Frankfurt-Ajax

26 juli: Ajax - Shakhtar Donetsk

31 juli: Ajax-Almere City

AZ

2 juli: AZ-PEC Zwolle 3-1

6 juli: AZ-PAOK 2-2

9 juli: Olympiacos-AZ 1-0

16 juli: KVC Westerlo-AZ

SC Cambuur

1 juli: SC Cambuur-SV Meppen 2-2

9 juli: 1. FC Magdeburg-SC Cambuur 4-2

12 juli: Regioteam Koostertille-SC Cambuur

16 juli: SC Cambuur-Telstar

22 juli: SC Cambuur-PEC Zwolle

FC Emmen

24 juni: DZOH-FC Emmen 0-1

29 juni: VV Drenthina-FC Emmen 0-7

1 juli: SVV'04-FC Emmen 0-16

2 juli: VV Hoogezand-FC Emmen 0-11

8 juli: PEC Zwolle-FC Emmen 0-0

17 juli: FC Groningen-FC Emmen

19 juli: De Graafschap-FC Emmen

30 juli: Sparta Rotterdam-FC Emmen

Het gepromoveerde FC Emmen oefent onder meer tegen eerstedivisionisten PEC Zwolle en De Graafschap. Foto: ANP

Excelsior

2 juli: SV Slikkerveer-Excelsior 2-10

5 juli: VV Lyra-Excelsior 0-15

9 juli: NAC-Excelsior 1-1

12 juli: Almere City FC-Excelsior

16 juli: Excelsior-FC Dordrecht

22 juli: Heracles Almelo-Excelsior

Feyenoord

2 juli: Feyenoord-FC Kopenhagen 0-7

9 juli: Red Bull Salzburg-Feyenoord 1-2

16 juli: Feyenoord-Union Sint-Gillis

24 juli: Feyenoord-Olympique Lyonnais

27 juli: Feyenoord-NAC

Fortuna Sittard

2 juli: Fortuna Sittard-Viktoria Köln 2-3

6 juli: Fortuna Sittard-VfL Bochum 1-1

9 juli: OH Leuven-Fortuna Sittard 1-1

16 juli: KV Mechelen-Fortuna Sittard

Go Ahead Eagles

25 juni: SV Terwolde-Go Ahead Eagles 1-15

29 juni: Go Ahead Eagles-PAOK 0-4

2 juli: Go Ahead Eagles-Lokomotiva Zagreb 2-0

9 juli: VfB Oldenburg-Go Ahead Eagles 1-1

16 juli: Helmond Sport-Go Ahead Eagles

23 juli: Go Ahead Eagles-Jong FC Utrecht

23 juli: Go Ahead Eagles-Roda JC

29 juli: Go Ahead Eagles-OFI Kreta

René Hake telt met Go Ahead Eagles af naar de competitiestart. Foto: Pro Shots

FC Groningen

24 juni: SC Loppersum-FC Groningen 0-5

2 juli: FC Groningen-PAOK 2-1

9 juli: Hannover 96-FC Groningen 3-0

13 juli: VV Veelerveen-FC Groningen

17 juli: FC Groningen-FC Emmen

23 juli: Velocitas-FC Groningen

30 juli: FC Groningen-Osasuna

sc Heerenveen

28 juni: Regioselectie Gaasterlân-Sleat-sc Heerenveen 0-14

2 juli: Heerenveense Boys-sc Heerenveen 0-7

5 juli: sc Heerenveen-TOP Oss 4-0

8 juli: sc Heerenveen-FC Utrecht 0-1

15 juli: PEC Zwolle-sc Heerenveen

NEC

2 juli: SC NEC-NEC 0-11

6 juli: DIO'30-NEC 0-7

9 juli: NEC-RKC Waalwijk 3-1

16 juli: NEC-1. FC Bocholt

19 juli: De Treffers-NEC

22 juli: 1. FC Köln-NEC

29 juli: Heracles Almelo-NEC

PSV

25 juni: PSV-TuS BW Lohne 6-0

2 juli: PSV-Cercle Brugge 2-2

9 juli: Arminia Bielefeld-PSV 4-0

16 juli: PSV-Villarreal

19 juli: PSV-FC Eindhoven

23 juli: PSV-Real Betis

PSV ging hard onderuit tegen Aminia Bielefeld. Foto: Getty Images

RKC Waalwijk

25 juni: Regioteam Waalwijk-RKC Waalwijk 0-5

2 juli: RKC Waalwijk-TOP Oss 5-3

9 juli: NEC-RKC Waalwijk 3-1

12 juli: PEC Zwolle-RKC Waalwijk

16 juli: Borussia Dortmund onder 21-RKC Waalwijk

Sparta Rotterdam

2 juli: Gouds Sterrenteam-Sparta Rotterdam 0-9

6 juli: Steeds Hoger-Sparta Rotterdam 0-24

12 juli Quick '20-Sparta Rotterdam

23 juli: Beerschot-Sparta Rotterdam

26 juli V.O.C.-Sparta Rotterdam

FC Twente

25 juni: SV Bon Boys-FC Twente 0-11

3 juli: FC Twente-FC Nordsjaelland 1-0

8 juli: Fortuna Düsseldorf-FC Twente 1-5

16 juli: Werder Bremen-FC Twente

22 juli: FC Twente-Schalke 04

FC Utrecht

2 juli: FC Utrecht-Queen's Park 2-4

6 juli: KRC Genk-FC Utrecht 2-1

8 juli: sc Heerenveen-FC Utrecht 0-1

13 juli: Club Brugge-FC Utrecht

16 juli: KV Kortrijk-FC Utrecht

20 juli: FC Utrecht-OFI Kreta

30 juli: FC Utrecht-Shakhtar Donetsk

Vitesse

2 juli: Westervoortse selectie-Vitesse 0-7

8 juli: Vitesse-Westerlo 0-0

12 juli: Vitesse-Maccabi Tel Aviv

17 juli: KV Oostende-Vitesse

26 juli: Vitesse-OFI Kreta

FC Volendam

8 juli: De Rijp-FC Volendam 0-8

9 juli: FC Volendam-RC Genk 3-2

15 juli: NAC Breda-FC Volendam

22 juli: FC Volendam-AEK Athene

30 juli: Heracles Almelo-FC Volendam

Het Eredivisie-seizoen begint op vrijdag 5 augustus (20.00 uur) met het duel tussen sc Heerenveen en Sparta Rotterdam.