Na een korte zomerstop zijn vrijwel alle Eredivisie-clubs weer begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Een overzicht van de oefenduels die door de clubs bevestigd zijn.

Ajax

28 juni: Ajax-SV Meppen

2 juli: Ajax-SC Paderborn 07

19 juli: Red Bull Salzburg

AZ

2 juli: AZ-PEC Zwolle

6 juli: AZ-PAOK

9 juli: Olympiacos-AZ

16 juli: KVC Westerlo-AZ

SC Cambuur

1 juli: SC Cambuur-SV Meppen

12 juli: Regioteam Koostertille-SC Cambuur

16 juli: SC Cambuur-Telstar

22 juli: SC Cambuur-PEC Zwolle

FC Emmen

24 juni: DZOH-FC Emmen

29 juni: VV Drenthina-FC Emmen

2 juli: VV Hoogezand-FC Emmen

8 juli: PEC Zwolle-FC Emmen

17 juli: FC Groningen-FC Emmen

19 juli: De Graafschap-FC Emmen

Het gepromoveerde FC Emmen oefent onder meer tegen eerstedivisionisten PEC Zwolle en De Graafschap. Het gepromoveerde FC Emmen oefent onder meer tegen eerstedivisionisten PEC Zwolle en De Graafschap. Foto: ANP

Excelsior

2 juli: SV Slikkerveer-Excelsior

5 juli: VV Lyra-Excelsior

9 juli: NAC-Excelsior

16 juli: Excelsior-FC Dordrecht

22 juli: Heracles Almelo-Excelsior

Feyenoord

2 juli: Feyenoord-FC Kopenhagen

9 juli: Red Bull Salzburg-Feyenoord

16 juli: Feyenoord-Union Sint-Gillis

24 juli: Feyenoord-Olympique Lyonnais

27 juli: Feyenoord-NAC

Fortuna Sittard

2 juli: Fortuna Sittard-Viktoria Köln

6 juli: Fortuna Sittard-VfL Bochum

16 juli: KV Mechelen-Fortuna Sittard

Go Ahead Eagles

25 juni: SV Terwolde-Go Ahead Eagles

29 juni: Go Ahead Eagles-PAOK

2 juli: Go Ahead Eagles-Lokomotiva Zagreb

9 juli: VfB Oldenburg-Go Ahead Eagles

16 juli: Helmond Sport-Go Ahead Eagles

23 juli: Go Ahead Eagles-Jong FC Utrecht

23 juli: Go Ahead Eagles-Roda JC

29 juli: Go Ahead Eagles-OFI Kreta

René Hake telt met Go Ahead Eagles af naar de competitiestart. René Hake telt met Go Ahead Eagles af naar de competitiestart. Foto: Pro Shots

FC Groningen

24 juni: SC Loppersum-FC Groningen

2 juli: FC Groningen-PAOK

9 juli: Hannover 96-FC Groningen

13 juli: VV Veelerveen-FC Groningen

17 juli: FC Groningen-FC Emmen

23 juli: Velocitas-FC Groningen

30 juli: FC Groningen-Osasuna

sc Heerenveen

28 juni: Regioselectie Gaasterlân-Sleat-sc Heerenveen

2 juli: Heerenveense Boys-sc Heerenveen

5 juli: sc Heerenveen-TOP Oss

8 juli: sc Heerenveen-TuS BW Lohne

15 juli: PEC Zwolle-sc Heerenveen

NEC

2 juli: SC NEC-NEC

6 juli: DIO'30-NEC

9 juli: NEC-RKC Waalwijk

16 juli: NEC-1. FC Bocholt

19 juli: De Treffers-NEC

22 juli: 1. FC Köln-NEC

29 juli: Heracles Almelo-NEC

PSV

9 juli: Arminia Bielefeld-PSV

16 juli: PSV-Villarreal

19 juli: PSV-FC Eindhoven

23 juli: PSV-Real Betis

PSV is de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen met trainer Ruud van Nistelrooij. PSV is de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen met trainer Ruud van Nistelrooij. Foto: ANP

RKC Waalwijk

25 juni: Regioteam Waalwijk-RKC Waalwijk

2 juli: RKC Waalwijk-TOP Oss

9 juli: NEC-RKC Waalwijk

12 juli: PEC Zwolle-RKC Waalwijk

16 juli: Borussia Dortmund onder 21-RKC Waalwijk

Sparta Rotterdam

2 juli: Gouds Sterrenteam-Sparta Rotterdam

6 juli: Steeds Hoger-Sparta Rotterdam

12 juli Quick '20-Sparta Rotterdam

23 juli: Beerschot-Sparta Rotterdam

26 juli V.O.C.-Sparta Rotterdam

FC Twente

26 juni: SV Bon Boys-FC Twente

3 juli: FC Twente-FC Nordsjaelland

9 juli: Fortuna Düsseldorf-FC Twente

FC Utrecht

13 juli: Club Brugge-FC Utrecht

Vitesse

2 juli: Westervoortse selectie-Vitesse

FC Volendam

18 juni: De Rijp-FC Volendam

15 juli: NAC-FC Volendam

30 juli: Heracles Almelo-FC Volendam

Het Eredivisie-seizoen begint op vrijdag 5 augustus (20.00 uur) met het duel tussen sc Heerenveen en Sparta Rotterdam.