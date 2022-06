West Ham United heeft maandag grof geld betaald voor Nayef Aguerd. De 26-jarige Marokkaanse verdediger komt voor 35 miljoen euro over van Stade Rennais en heeft een vijfjarig contract getekend bij de Premier League-clubs.

Met zijn transfersom behoort Aguerd tot de top vijf van duurste West Ham-aanwinsten ooit. Het record staat op naam van Sébastien Haller, voor wie drie jaar geleden 50 miljoen euro werd overgemaakt aan Eintracht Frankfurt.

Aguerd speelde de afgelopen twee seizoenen voor Stade Rennais, dat hem overnam van Dijon. De centrale verdediger kwam in die periode tot tachtig officiële wedstrijden, waarin hij naast zijn defensieve taken zeven goals en vier assists leverde.

Afgelopen seizoen speelde Stade Rennais in de Conference League twee keer tegen Vitesse. Aguerd maakte in beide groepswedstrijden de negentig minuten vol. Met zijn club strandde hij in de achtste finales.

In het Marokkaanse elftal staat de teller voor Aguerd op 22 interlands. Hij debuteerde in 2016 en is sinds ruim een jaar vrijwel altijd basisspeler bij 'De Leeuwen van de Atlas'. Normaal gesproken is hij er eind dit jaar bij op het WK.

Nayef Aguerd speelde afgelopen seizoen twee keer tegen Vitesse. Foto: Pro Shots

Aguerd hoort bij dure Premier League-winsten

Met zijn transfersom behoort Aguerd, die West Hams eerste nieuwe speler voor het nieuwe seizoen is, nog vroeg in de zomerse transferperiode tot de duurste Premier League-aanwinsten.

Alleen voor Darwin Núñez (voor 75 miljoen euro naar Liverpool), Erling Haaland (voor 60 miljoen euro naar Manchester City) en Fábio Vieira (voor 35 miljoen euro naar Arsenal) werd tot dusver hetzelfde of meer betaald.

Het West Ham van manager David Moyes eindigde afgelopen seizoen achter Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Arsenal en Manchester United als zevende in de Premier League.