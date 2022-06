Boy Waterman keert na negen jaar in het buitenland terug bij PSV. De 38-jarige keeper is de eerste aanwinst van de Eindhovenaren voor het nieuwe seizoen.

Waterman was in het seizoen 2012/2013 de eerste doelman bij PSV. Hij speelde daarna in Turkije (Karabükspor), Cyprus (APOEL) en Griekenland (OFI Kreta), waar hij meestal basisspeler was.

"Het is fijn om terug te zijn", zegt de oud-keeper van sc Heerenveen, AZ, ADO Den Haag en De Graafschap maandag op de site van PSV. "In de negen jaar die ik in het buitenland speelde, ben ik als voetballer en als mens gegroeid. De ervaringen die ik de afgelopen jaren heb opgedaan, ga ik delen met de selectie."

Waterman was transfervrij en heeft een contract voor één jaar getekend bij PSV. "Boy heeft de afgelopen seizoenen veel gespeeld", zegt directeur voetbalzaken John de Jong op de clubsite. "Hij is fit, kent de wetten van de topsport en brengt veel ervaring in de kleedkamer. Dat is ontzettend waardevol voor de jonge spelers in onze selectie."

De voormalig jeugdinternational is gehaald als reservedoelman. Jeroen Drommel was vorig seizoen lange tijd de eerste keeper bij PSV, maar hij verloor in de laatste duel zijn basisplek aan Yvon Mvogo. De Zwitser is na een huurperiode van twee jaar teruggekeerd bij RB Leipzig.

PSV wil naast Waterman nog een (eerste) doelman aantrekken. Walter Benítez is volgens het Eindhovens Dagblad op hoofdlijnen mondeling akkoord met de Brabanders. De 29-jarige Argentijn is transfervrij, nadat hij de afgelopen jaren een vaste waarde was bij het Franse OGC Nice.