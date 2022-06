Kylian Mbappé overwoog vorig jaar na de uitschakeling van Frankrijk op het EK serieus om een punt achter zijn interlandloopbaan te zetten. Niet vanwege zijn gemiste strafschop tegen Zwitserland - zoals de voorzitter van de Franse voetbalbond beweerde - maar vanwege racisme.

Bondsvoorzitter Noël le Graet refereerde zondag in de Franse krant Le Dimanche Du Dimanche aan een gesprek dat hij had met Mbappé na de achtste finales op het EK tegen Zwitserland. Frankrijk verloor dat duel na penalty's, mede door een misser van Mbappé.

"We hebben elkaar vijf minuten in mijn kantoor gezien", liet Le Graet optekenen. "Hij was boos en wilde niet meer in het Franse team spelen. Wat hij uiteindelijk niet echt meende."

Volgens Le Graet vond Mbappé dat de Franse bond hem niet voldoende steunde. "Weet je wat het is, hij is een winnaar. Hij was erg gefrustreerd, net als wij allemaal, door de uitschakeling. Maar hij is een geweldige kerel, veel meer een teamspeler dan iedereen denkt."

Mbappé: 'Gemiste penalty speelde geen rol'

Enkele uren nadat het artikel was verschenen, reageerde een gepikeerde Mbappé op Twitter. Volgens de 57-voudig is de lezing van Le Graet niet correct.

"Ik heb hem uitgelegd dat ik overwoog te stoppen wegens racisme en NIET door de penalty. Maar hij was van mening dat er geen racisme was geweest..."

Le Graet reageerde op zijn beurt weer door te zeggen dat er sprake was van een misverstand. "Ik ben het met hem eens (over de tekst van zijn tweet, red). Ik begreep alles en er is geen probleem met Kylian. Ik ben nog altijd erg gesteld op hem."

De tachtigjarige bondsvoorzitter beweerde twee jaar geleden nog dat racisme in het voetbal "niet of nauwelijks bestaat". Die uitspraak kwam hem toen op veel kritiek te staan.