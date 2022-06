John van den Brom gaat aan de slag als trainer van Lech Poznan. De 55-jarige Amersfoorter tekent een contract voor twee jaar bij de Poolse kampioen, zo meldt de club zondag.

Van den Brom wordt maandag gepresenteerd bij Lech Poznan. Nog dezelfde dag begint hij met zijn nieuwe club aan een trainingskamp in de Poolse stad Opalenica.

Lech Poznan is de derde club in een half jaar tijd voor Van den Brom. Begin mei werd hij al na zeven wedstrijden ontslagen bij Al Taawon uit Saoedi-Arabië en vorig jaar december moest hij vertrekken bij het Belgische KRC Genk.

Eerder zat Van den Brom in het buitenland als trainer op de bank bij Anderlecht. In Nederland had hij de leiding bij AGOVV, ADO Den Haag, Vitesse, AZ en FC Utrecht.

Voor Van den Brom begint het seizoen met Lech Poznan al vroeg. Begin juli neemt de achtvoudig landskampioen het in de eerste voorronde van de Champions League op tegen Qarabag FK uit Azerbeidzjan. Daarvoor speelt de ploeg nog twee oefenwedstrijden.

De afgelopen drie seizoenen was Mickey van der Hart actief bij Lech Poznan. De Nederlandse doelman heeft een aflopend contract.