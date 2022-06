Ajax lijkt Sébastien Haller binnenkort kwijt te raken aan Borussia Dortmund. De Bundesliga-club zou een bod van 33 miljoen euro hebben uitgebracht op de spits, melden De Telegraaf, VI en BILD.

Volgens de Duitse krant BILD zijn de onderhandelingen tussen de twee clubs nog gaande. De transfersom kan door bonussen naar verluidt oplopen tot 38 miljoen euro. Ajax kan daarnaast rekenen op een doorverkooppercentage.

De 27-jarige Haller werd in januari vorig jaar voor 22,5 miljoen euro overgenomen van West Ham United. Daarmee werd hij de duurste Eredivisie-speler aller tijden. Met de Ivoriaanse international in de spits kroonde Ajax zich tot kampioen, al werden zijn eerste maanden in Amsterdam ontsierd door een administratieve blunder, waardoor hij niet stond ingeschreven in de Europa League.

Dit seizoen kende Haller zijn grote doorbraak bij Ajax: hij kroonde zich met elf goals tot topscorer van de Champions League. Twee van die elf doelpunten maakte hij in de groepsfase tegen Borussia Dortmund. Ook had hij met 21 competitiegoals een belangrijk aandeel in de 36e landstitel van de Amsterdammers.

De waarschijnlijke verkoop van Haller maakt bij Ajax de weg vrij voor de komst van Steven Bergwijn. De club is al enkele maanden bezig met het aantrekken van de aanvaller, die de afgelopen weken indruk maakte bij het Nederlands elftal. Zijn club Tottenham Hotspur hanteert volgens Nederlandse en Engelse media een vraagprijs van 25 miljoen euro.

Ajax heeft nog geen nieuwe spelers vastgelegd voor het komende seizoen, waarin Alfred Schreuder het stokje overneemt van Erik ten Hag. De regerend landskampioen zag daarentegen Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch verkassen naar Bayern München. Daarnaast vertrekken Danilo (Feyenoord), Przemyslaw Tyton (FC Twente), Zakaria Labyad en André Onana transfervrij uit Amsterdam.