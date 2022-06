De Oranjevrouwen krijgen vanaf 1 juli evenveel geld uit commerciële activiteiten als de mannen. Dat heeft de KNVB maandag, ruim twee weken voor de start van het EK vrouwenvoetbal in Engeland, bekendgemaakt.

De KNVB meldde drie jaar geleden dat de bond in 2023 de vergoedingen tussen de vrouwen in mannen gelijk zou willen trekken. Dat is met een jaar naar voren gehaald. Bij de vorige overeenkomst uit 2019 waren de gelden uit commerciële activiteiten al "substantieel verhoogd".

"Wij zijn blij met deze nieuwe overeenkomst", aldus Jan Dirk van der Zee, die als KNVB-directeur verantwoordelijk is voor de Nederlandse vrouwenploeg. "We hebben hier met elkaar hard naar toegewerkt en nu is het een historische stap voor het Nederlandse vrouwenvoetbal."

Vivianne Miedema, die als lid van de spelersraad betrokken was bij de onderhandelingen, is blij met het besluit. "Ik ben de KNVB heel dankbaar dat we dit voor elkaar gekregen hebben en op deze manier met elkaar een grote stap kunnen zetten naar een gelijkwaardige waardering voor zowel mannen als vrouwen die uitkomen voor Oranje."

De internationals krijgen van de KNVB premies voor het gebruik van de naam- en portretrechten en voor hun deelname aan commercials. Over de hoogte van de bedragen doet de KNVB geen mededelingen.

Vijf bonden gingen KNVB al voor

Met het gelijktrekken van de commerciële vergoedingen volgt de KNVB het voorbeeld van de voetbalbonden van de Verenigde Staten en Spanje, die eerder dit jaar besloten om financieel geen onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen. In Engeland, Noorwegen en Brazilië was dat al langer het geval.

De Oranjevrouwen hebben de gelijke behandeling te danken aan het succes van de afgelopen jaren. Nederland werd vijf jaar geleden voor het eerst in de geschiedenis Europees kampioen, waarna in 2019 de WK-finale gehaald werd. Van der Zee: "De Oranjevrouwen zijn niet meer weg te denken uit het Nederlandse voetballandschap. We willen dat met deze belangrijke stap ook benadrukken."

De Oranjevrouwen bereiden zich momenteel voor op het EK, dat volgende maand in Engeland wordt gehouden. De ploeg van bondscoach Mark Parsons is titelverdediger aan de andere kant van de Noordzee.

Nederland opent de groepsfase op 9 juli met een wedstrijd tegen Zweden, dat een van de favorieten voor de eindzege is. Verder zijn ook Zwitserland (13 juli) en Portugal (17 juli) de tegenstanders. De nummers één en twee van elke poule gaan naar de kwartfinales.