PSV is dicht bij het aantrekken van de keepers Walter Benítez en Boy Waterman, zo melden het Eindhovens Dagblad en VI zaterdagavond. Beide doelmannen hebben een transfervrije status.

De 29-jarige Benítez was de afgelopen seizoenen verzekerd van een basisplaats bij OGC Nice. De voormalig Argentijns jeugdinternational is volgens het Eindhovens Dagblad op hoofdlijnen mondeling akkoord met PSV.

Benítez miste in de voorbije twee seizoenen slechts twee competitiewedstrijden bij OGC Nice. Voor zijn transfer naar de Franse club in 2016 was hij actief voor het Argentijnse Quilmes.

Waar Benítez de concurrentiestrijd moet aangaan met Joël Drommel wordt Waterman gehaald als ervaren stand-in. Afgelopen seizoen was de 38-jarige sluitpost in elf wedstrijden basisspeler bij OFI Kreta. De doelman speelde veruit zijn meeste duels voor APOEL, waarvoor hij van 2015 tot 2020 uitkwam en waarmee hij vier keer kampioen werd.

In eigen land droeg Waterman niet alleen het shirt van PSV, maar kwam hij ook voor sc Heerenveen, AZ, ADO Den Haag en De Graafschap uit. In het buitenland stond hij verder bij Alemannia Aachen en Kararbükspor onder contract. Waterman speelde in het seizoen 2012/2013 al eens voor PSV. Hij was toen eerste keeper.

Walter Benítez kan na Osmar Ferreyra en Maximiliano Romero de derde Argentijn bij PSV worden. Walter Benítez kan na Osmar Ferreyra en Maximiliano Romero de derde Argentijn bij PSV worden. Foto: Pro Shots

Drommel verloor zijn basisplaats

Vorig seizoen startte Drommel als eerste keuze onder de lat bij PSV, maar de ex-keeper van FC Twente verloor zijn basisplaats aan Yvon Mvogo. De Zwitser werd voor het tweede seizoen op rij gehuurd van RB Leipzig en keert weer terug naar de Duitse club.

PSV begint volgende week aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Dat gebeurt met Ruud van Nistelrooij als nieuwe hoofdtrainer. De voormalig topspits volgt de naar Benfica vertrokken Roger Schmidt op.